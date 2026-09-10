“Tenemos a la vista un verano complejo”: Conaf reforzará sus equipos para activar medidas preventivas en 90 comunas prioritarias

“ Tenemos a la vista un verano complejo, que no va a ser fácil ”. La frase es del biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, tras encabezar en las oficinas del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) una reunión para analizar medidas preventivas de cara a la temporada estival que se avecina en el país.

En la instancia, además de Alvarado, participaron otras autoridades como los ministros de Salud, May Chomali; Educación, María Paz Arzola; de Agricultura, Jaime Campos; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián.

La sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) estuvo marcada por las medidas preventivas frente a los incendios forestales, el calor extremo, las precipitaciones estivales en el norte y la eventual presencia de floraciones algales en la zona sur.

Alvarado destacó las medidas impulsadas por el gobierno para anticiparse a la temporada de incendios, entre ellas la contratación de cerca de 10.000 personas a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para labores de limpieza de malezas y habilitación de cortafuegos en zonas de interfaz urbano-rural.

“Lo que le queremos transmitir a la ciudadanía es que para nuestro gobierno la prevención es lo importante”, señaló el biministro. Según explicó, los nuevos trabajadores serán desplegados en comunas identificadas como críticas de acuerdo con antecedentes históricos sobre incendios forestales. Las contrataciones se materializarán durante los próximos días y serán un refuerzo al trabajo habitual de las brigadas de Conaf.

“ Tenemos a la vista un verano complejo, que no va a ser fácil, pero también tenemos la tranquilidad de que estamos abordando estas eventuales situaciones con un profundo sentido de responsabilidad, con la debida anticipación y con la planificación que corresponde”, afirmó Alvarado.

Desde Senapred, Cebrián detalló que el trabajo de preparación comenzó en agosto y que más de 30 instituciones y organismos participan en la planificación de la temporada. El objetivo es anticipar escenarios vinculados a incendios forestales, temperaturas extremas, precipitaciones estivales altiplánicas y eventuales floraciones nocivas.

“Es todo el país coordinado, planificando y anticipándose para poder atender, para poder evitar que estas situaciones afecten a las personas”, sostuvo.

Identificadas cuatro posibles amenazas

Cebrián explicó que las condiciones meteorológicas —proyectadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)— para el verano, junto con el fenómeno de El Niño y los efectos del cambio climático, podrían favorecer un incremento de algunas amenazas habituales de la temporada.

En materia de incendios forestales, advirtió que podrían existir condiciones propicias para una propagación más rápida. Sin embargo, recalcó que el origen de estos siniestros sigue estando principalmente asociado a la acción humana: “En nuestro país, el 96,5% de los incendios son generados por la acción humana”.

Otra de las preocupaciones son las precipitaciones estivales en el norte, particularmente entre Arica y Parinacota y Atacama, mientras que una tercera amenaza corresponde al calor extremo, con episodios que podrían superar los 34 grados durante varios días y alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados.

El cuarto fenómeno bajo vigilancia son las floraciones de algas o “marea roja”, que podrían presentarse entre Biobío y el extremo sur del país.

La directora de Senapred enfatizó que se trata de escenarios que están siendo monitoreados y no de fenómenos cuya ocurrencia esté asegurada. “ No estamos diciendo que esto va a pasar, estamos diciendo que nos estamos preparando frente a un diagnóstico que nos han entregado los distintos organismos técnicos ”, precisó.

90 comunas prioritarias

En paralelo, desde Conaf, la directora Aida Baldini informó que fueron identificadas 90 comunas prioritarias para el despliegue de medidas preventivas durante la temporada de incendios.

La directora del organismo señaló que los planes preventivos ya fueron entregados a la totalidad de los municipios correspondientes y destacó el despliegue de 10.000 personas para labores de prevención.

“Estamos desplegando medidas preventivas que nunca se habían hecho en el país”, afirmó. Entre las zonas consideradas prioritarias mencionó Tomé, Quilpué y sectores de Biobío , además de comunas distribuidas a lo largo de todo Chile.

Las autoridades también hicieron un llamado a los propietarios a mantener despejados los alrededores de sus viviendas, especialmente en las zonas de interfaz urbano-rural, retirando pastizales, hojas y basura.

“Cada uno es responsable de su vivienda”, enfatizó la directora de Conaf, quien advirtió sobre el riesgo que representan las pavesas y la presencia de material combustible cerca de las casas.