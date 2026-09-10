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    Quiroz no ceja y reafirma meta de terminar el gobierno con desempleo de 6,5% y crecimiento de 4%

    El ministro de Hacienda abordó una vez más la discrepancia con su par de Trabajo, Tomás, Rau, quien puso en duda el objetivo sobre la tasa de desocupación.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz, ministro de Hacienda. Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmó este jueves la meta de finalizar el gobierno de José Antonio Kast con una tasa de desempleo en torno a 6,5%, en medio de la controversia generada con su par de Trabajo, Tomás Rau, quien puso en duda ese objetivo, abriendo otra discrepancia en el gabinete.

    En conversación con la prensa tras un seminario en Clapes UC, el secretario de Estado tampoco echó pie atrás en las expectativas del gobierno de terminar el periodo con una tasa de crecimiento de 4%, cifra que se ha puesto en duda debido al pobre desempeño del PIB este año.

    “En mi calidad de coordinador del equipo económico del gobierno, quiero decir que mantenemos la meta del 6,5% que tiene este gobierno y la meta de estar creciendo al 4%, tendencialmente”, afirmó Quiroz.

    Cabe recordar que ayer, el Informe de política Monetaria del Banco Central aplicó un fuerte recorte en las perspectivas de crecimiento de la economía este año, para el que espera una expansión inferior al 1%, la que se acelerará a 3% en 2027. Los expertos consultados por el emisor están en línea con estas previsiones y estimaron un alza de apenas 0,7% este año y 2,9%, el próximo.

    Mercado laboral

    El mercado laboral se ha convertido una preocupación mayor para la economía y las autoridades. La tasa de desocupación completó cuatro meses consecutivos por encima del 9%, una tasa similar a la observada en la pandemia, y con casi un millón de personas desocupadas.

    Tomás Rau y Jorge Quiroz Dedvi Missene

    Fue en ese contexto que Tomás Rau tomó distancia con la meta del gobierno, al señalar que, primero, había que bajar la tasa a 9%. Sus declaraciones levantaron polvareda y ayer miércoles, Quiroz dio una señal de autoridad como cabeza del equipo económico, declarando ante la prensa que “en Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes”.

    Este jueves, Quiroz explicó que el tema del empleo está directamente relacionado con distintas medidas de largo plazo en las que el ministro Rau, dijo, está trabajando.

    “Esperamos prontamente un cuerpo legal para ello, pero en el corto plazo las medidas de empleo se atacan con reactivación. Hoy día estamos en una situación fiscal que nos permite pensar en medidas reactivadoras más o menos contundentes”, afirmó.

    El jefe de Teatinos 120 dijo que espera anunciar esas medidas a fin de mes.

    Más sobre:PIBDesempleoEconomíaJorge Quiroz

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