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    Director de Junaeb acusa que existe lobby en el seno del organismo: “Es una cuestión histórica y que puede generar procesos de captura”

    El director aseguró que el Presidente José Antonio Kast "está muy interesado" en que la investigación "no decaiga, porque además entiende el rol público y la contribución al bien común que hace Junaeb”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Han sido meses ajetreados para el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) Fernando Peña, quien desde que asumió el cargo, en abril de este año, ha lidiado con investigaciones al servicio, como la que lleva adelante la Fiscalía por presuntas irregularidades en licitaciones de alimentación escolar.

    Fue tras una auditoría interna que Junaeb denunció al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde existen casos, como en la Región de O’Higgins, donde se adjudicaron onces entre los años 2021 y 2023 que significaron que el organismo pagara más 14 mil millones de pesos “sin ninguna contraprestación”.

    En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el director responsabilizó a la administración anterior, encabezada por Camila Rubio, por las irregularidades en el PAE.

    “Como jefa de servicio tiene responsabilidades, evidentemente, comenzando por responsabilidad administrativa, que van a ser determinadas eventualmente en un sumario, y las responsabilidades civiles o penales que son las que deberá determinar la fiscal en la investigación”, indicó.

    La fiscal Constanza Encina está llevando adelante una investigación por presuntos delitos de cohecho, soborno y fraude al fisco en torno a las irregularidades detectadas en el PAE. Además de Rubio, en esta arista se está investigando a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente).

    En ese marco, Peña dijo creer que “la fiscal además ha ido encontrando otras dimensiones u otras aristas de la investigación”.

    En esa línea, apuntó a “lo que ocurre justamente en torno al lobby que existe en el seno de Junaeb, y que además es una cuestión histórica, y que eventualmente puede generar procesos de captura”.

    “No hay que descuidar el hecho de que este es un servicio público que administra uno de los presupuestos más grandes del Fisco, y que fue un servicio público que por mucho tiempo tuvo procesos de captura incipientes, y quizás desde ahí se generaron todas estas redes, todas estas influencias, todos esos intereses que hoy día la fiscal está investigando”, indicó.

    Para el director este tipo de irregularidades se arrastrarían desde hace décadas. “Esta es una investigación en la línea de tiempo relativamente acotada. Sin embargo, yo tengo la impresión de que esta es una situación que se acarrea desde hace décadas. O sea, hay procesos que lamentablemente están en la periferia o al borde muchas veces de lo legal, y que tiene que ver con las influencias, con los intereses”.

    Según expuso Peña, sería ingenuo “pensar que solamente acá estamos en presencia de una cuestión muy focalizada o muy particular”.

    PEDRO RODRIGUEZ

    En medio de las investigaciones que involucran a senadores, Peña aseguró que no ha tenido contacto Gahona, pero sí con Calisto.

    Calisto es senador por la circunscripción de la Región de Aysén, en ese marco, Peña señaló que han conversado a propósito de la beca Aysén-Patagonia. En ese sentido, contó que el senador le planteó que estaba fiscalizando “la cantidad de becas y cuál era la demanda insatisfecha”.

    Tuvimos una reunión incluso en la oficina para hablar sobre eso, él estaba acompañado de otra persona, creo que era su jefe de gabinete, pero siempre para hablar de la beca Aysén-Patagonia. Eso tiene que haber sido hace un mes y medio- dos meses atrás”, precisando que la cita fue antes que estallara el caso y se conociera la denuncia en su contra.

    Con todo, Peña recalcó que las personas involucradas en la investigación “tienen todo el derecho de defenderse (...) La verdad es que en eso nosotros no tenemos ninguna fijación como institución. Lo que nosotros queremos es que la investigación no decaiga”.

    Por otra parte, el director aseguró que el Presidente José Antonio Kast ha estado pendiente del tema. “El Presidente participó muchos años de la comisión de Educación cuando fue diputado, por lo tanto él maneja con mucho detalle lo que pasa en Junaeb”.

    “La conversación que tuvimos en vacaciones, no recuerdo si fue en enero o febrero, cuando él me propone llegar a Junaeb, conversamos con mucho detalle sobre cosas que ya se estaban investigando, que ya eran parte de muchas noticias (...) la verdad es que él está muy interesado en que esto no decaiga, porque además entiende el rol público y la contribución al bien común que hace Junaeb”.

    Revisa la entrevista completa en el video:

    Más sobre:JunaebFernando PeñaDesde la Redacción

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