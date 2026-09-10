SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Aníbal Mosa sorprende y canta contra Blanco y Negro

    El presidente de la concesionaria que administra a Colo Colo asistió como invitado al homenaje a Mirko Jozic, que se realizó en el teatro Caupolicán.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González

    Este miércoles, Colo Colo homenajeó a Mirko Jozic, en el teatro Caupolicán. La actividad que organizó el Club Social y Deportivo, reunió a todo el espectro albo. Entre los asistentes, figuró Arturo Vidal, quien pudo concretar su sueño de conocer al técnico croata que condujo a los albos a la obtención de la Copa Libertadores en 1991.

    También asistió parte del directorio de Blanco y Negro, la concesionaria que, históricamente, ha sido la contraparte de la corporación que encabeza Edmundo Valladares, que aglutina a los socios. La delegación de la firma fue encabezada por su presidente, Aníbal Mosa.

    Aníbal Mosa sorprende y canta contra Blanco y Negro

    La presencia de los representantes de la empresa que controla a los albos no fue bien recibida por los dos mil quinientos fanáticos que asistieron al recinto de avenida San Diego. De hecho, apenas la presencia de Mosa y su comitiva fue anunciada, la reacción fue inmediata. “Arellano no murió, que se muera Blanco y Negro, la p... que lo parió”, se escuchó en la parte parte más enérgica de un cántico que se oye habitualmente en los partidos del equipo popular, como parte de una oposición histórica.

    Lo llamativo, sin embargo, fue la reacción del timonel de ByN. Lejos de incomodarse con la situación, Mosa se sumó al coro y, llamativamente, acompañó a los hinchas en la reivindicación.

    Aníbal Mosa. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Un anhelo al que Mosa quiso contribuir

    En 2017, el sureño dio pasos concretos en el sentido de aumentar la participación del club social en Blanco y Negro. La entidad matriz de los albos tiene dos asientos en la concesionaria.

    Ese año, Mosa alcanzó a comprometerse a venderle parte de sus papeles al Club Social y Deportivo Colo Colo. “Aquí hay una decisión mía de tomar la decisión de venderle mis acciones a la corporación. Hemos firmado un pre protocolo. Significa que nos hemos dado un plazo para venderle a la corporación al mismo precio que me costó a mí. Se establecerá un plazo de pago máximo de cinco años. No vine a hacer negocios a Colo Colo, ni a hacerme una pasada. Las acciones tienen que permanecer en los colocolinos. Con este paso, los colocolinos deben empezar a sentirse un poco más dueños del club”, declaró. El pacto incluía situar a Pablo Acchiardi como vicepresidente de la compañía. El acuerdo fue declarado inválido.

    Este año, sin embargo, Mosa optó por una postura distinta. Con sus dos votos, el Club Social albo se había transformado en un factor decisivo para desequilibrar la disputa de bloques que se producía permanentemente en Blanco y Negro. En ese escenario, completó una exitosa Oferta Pública de Acciones que, en la práctica, se tradujo en que sus históricos antagonistas terminaron vendiéndole sus papeles. Mosa pasó a tener el 72,6 % de las acciones y siete asientos en el directorio. Esa participación termina con la influencia de la corporación en las decisiones de la concesionaria.

    Más sobre:Colo ColoAníbal MosaMosaMirko JozicFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alberto Mejía reingresa a prisión preventiva y fijan fecha para reformalización

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”

    MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

    Oposición conmemora 53 años del Golpe de Estado e Isabel Allende acusa falta de “sensibilidad” del gobierno por ausencia de acto oficial

    Línea 9 de Metro avanza en La Pintana: primer tramo estará operativo en 2030 y contempla tres estaciones en la comuna

    Lo más leído

    1.
    Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

    Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

    2.
    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    3.
    Un Monumental repleto espera un duelo decisivo para Colo Colo y el retorno de Mirko Jozic

    Un Monumental repleto espera un duelo decisivo para Colo Colo y el retorno de Mirko Jozic

    4.
    Con la bendición de Claudio Bravo: quién es Christian Bravo, el joven arquero que llega a la Roja

    Con la bendición de Claudio Bravo: quién es Christian Bravo, el joven arquero que llega a la Roja

    5.
    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open

    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open

    6.
    Mbappé enfrenta el apodo de dictador: “Comparar a alguien con personas que asesinan gente; no creo que haya hecho algo así”

    Mbappé enfrenta el apodo de dictador: “Comparar a alguien con personas que asesinan gente; no creo que haya hecho algo así”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Oposición conmemora 53 años del Golpe de Estado e Isabel Allende acusa falta de “sensibilidad” del gobierno por ausencia de acto oficial
    Chile

    Oposición conmemora 53 años del Golpe de Estado e Isabel Allende acusa falta de “sensibilidad” del gobierno por ausencia de acto oficial

    Línea 9 de Metro avanza en La Pintana: primer tramo estará operativo en 2030 y contempla tres estaciones en la comuna

    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar
    Negocios

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar

    MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

    Quién es la fiscal detrás de caso OrionX y las diligencias pendientes que encomendó la empresa

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Oliver Solberg domina la clasificación después de las primeras tres etapas del Rally Chile Biobío 2026
    El Deportivo

    Oliver Solberg domina la clasificación después de las primeras tres etapas del Rally Chile Biobío 2026

    Mbappé enfrenta el apodo de dictador: “Comparar a alguien con personas que asesinan gente; no creo que haya hecho algo así”

    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”
    Cultura y entretención

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    Varinia Brodsky deja la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes tras tres años de gestión

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”
    Mundo

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”

    El alcalde de Nueva York señala el 11-S como “el día más oscuro de la historia” de la ciudad

    25º aniversario del 11-S: Las seis afirmaciones falsas de Trump sobre los atentados de Al Qaeda

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis