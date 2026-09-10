Este miércoles, Colo Colo homenajeó a Mirko Jozic, en el teatro Caupolicán. La actividad que organizó el Club Social y Deportivo, reunió a todo el espectro albo. Entre los asistentes, figuró Arturo Vidal, quien pudo concretar su sueño de conocer al técnico croata que condujo a los albos a la obtención de la Copa Libertadores en 1991.

También asistió parte del directorio de Blanco y Negro, la concesionaria que, históricamente, ha sido la contraparte de la corporación que encabeza Edmundo Valladares, que aglutina a los socios. La delegación de la firma fue encabezada por su presidente, Aníbal Mosa.

Aníbal Mosa sorprende y canta contra Blanco y Negro

La presencia de los representantes de la empresa que controla a los albos no fue bien recibida por los dos mil quinientos fanáticos que asistieron al recinto de avenida San Diego. De hecho, apenas la presencia de Mosa y su comitiva fue anunciada, la reacción fue inmediata. “Arellano no murió, que se muera Blanco y Negro, la p... que lo parió”, se escuchó en la parte parte más enérgica de un cántico que se oye habitualmente en los partidos del equipo popular, como parte de una oposición histórica.

Lo llamativo, sin embargo, fue la reacción del timonel de ByN. Lejos de incomodarse con la situación, Mosa se sumó al coro y, llamativamente, acompañó a los hinchas en la reivindicación.

Aníbal Mosa. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Un anhelo al que Mosa quiso contribuir

En 2017, el sureño dio pasos concretos en el sentido de aumentar la participación del club social en Blanco y Negro. La entidad matriz de los albos tiene dos asientos en la concesionaria.

Ese año, Mosa alcanzó a comprometerse a venderle parte de sus papeles al Club Social y Deportivo Colo Colo. “Aquí hay una decisión mía de tomar la decisión de venderle mis acciones a la corporación. Hemos firmado un pre protocolo. Significa que nos hemos dado un plazo para venderle a la corporación al mismo precio que me costó a mí. Se establecerá un plazo de pago máximo de cinco años. No vine a hacer negocios a Colo Colo, ni a hacerme una pasada. Las acciones tienen que permanecer en los colocolinos. Con este paso, los colocolinos deben empezar a sentirse un poco más dueños del club”, declaró. El pacto incluía situar a Pablo Acchiardi como vicepresidente de la compañía. El acuerdo fue declarado inválido.

Este año, sin embargo, Mosa optó por una postura distinta. Con sus dos votos, el Club Social albo se había transformado en un factor decisivo para desequilibrar la disputa de bloques que se producía permanentemente en Blanco y Negro. En ese escenario, completó una exitosa Oferta Pública de Acciones que, en la práctica, se tradujo en que sus históricos antagonistas terminaron vendiéndole sus papeles. Mosa pasó a tener el 72,6 % de las acciones y siete asientos en el directorio. Esa participación termina con la influencia de la corporación en las decisiones de la concesionaria.