Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

Es uno de los lanzamientos de Samsung que más ha resaltado en todo el mundo, ya que se trata del primer plegable tipo pasaporte de la compañía.

El Galaxy Z Fold8 está diseñado para llevar el acceso de los dispositivos plegables a un público más amplio. Y el hecho de que sea “tipo pasaporte” se debe a que puede doblarse de manera similar a cuando se abre uno de estos documentos.

El smartphone, presentado oficialmente a mediados de este año junto a los modelos Galaxy Z Fold8 Ultra y Flip8, destaca por su carácter versátil.

Cuando está plegado, la pantalla externa con relación de aspecto 10:16 ofrece una experiencia familiar y cómoda para interacciones rápidas que se realizan con mayor frecuencia, tales como responder mensajes, revisar redes sociales o navegar por Internet .

Al abrirse, su pantalla principal con relación de aspecto 4:3 entrega un área de visualización más amplia, ideal para disfrutar de videojuegos, leer libros digitales, usar varias pestañas a la vez, trabajar, o ver películas y series en el streaming .

Las funciones de sus cámaras al, por ejemplo, grabar simultáneamente hacia ambos lados, lo convierten también en un compañero prometedor para quienes se dedican a crear contenidos o simplemente quieren compartir en detalle sus vivencias a través de las redes.

La Tercera probó el Galaxy Z Fold8 para conocer sus principales características.

Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

Cómo es el Samsung Galaxy Z Fold8 y cuáles son sus principales características

Lo primero que llama la atención al tomar el Galaxy Z Fold8 es que el movimiento para desplegarlo es altamente intuitivo.

Si bien, quienes no están acostumbrados a los smartphones plegables podrían experimentar cierto grado de timidez al manipular por primera vez uno de estos dispositivos, el Galaxy Z Fold8 invita a abrirlo rápidamente y sin preocupaciones: es robusto, pero a la vez, ligero y dinámico .

Permite visualizar contenidos como videos de larga duración con facilidad, sin caer en la incomodidad que pueden generar ciertas tablets cuando se utilizan por varias horas.

Para los momentos en que se desean interacciones rápidas, el smartphone, plegado, facilita realizar múltiples tareas de forma satisfactoria y ágil.

De esta manera, puede adaptarse fácil y eficientemente a distintos tipos de situaciones.

Su peso es de apenas 201 g, lo que lo posiciona como el modelo Galaxy Z Fold más ligero de Samsung hasta la fecha .

Sin embargo, no escatima en potencia: combina Snapdragon 8 Elite Gen 5 con una batería más grande de 4800 mAh de larga duración, lo que contribuye a que los usuarios puedan permanecer activos en sesiones de uso prolongadas .

Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

El Galaxy Z Fold, al igual que toda la nueva serie Galaxy Z, cuenta con la tecnología Flex Titanium de la firma. Esta incorpora una estructura de pantalla basada en titanio, diseñada para ayudar a que los dispositivos plegables sean más delgados sin comprometer su durabilidad.

Ayuda a reforzar el soporte de la pantalla, absorber la presión y los impactos, y reducir la visibilidad del pliegue con el paso del tiempo. Asimismo, perfecciona la forma en que se abre, al equilibrar la mecánica de la bisagra, la tensión de la pantalla y la fuerza magnética.

Tales características contribuyen a que su apertura sea suave y natural.

La pantalla principal tiene un brillo de hasta 3.000 nits, Vision Booster y un acabado de pantalla de baja reflectancia, lo que ayuda a que se mantenga brillante y fácil de visualizar incluso en exteriores.

Quienes disfrutan al sacar fotos y videos, encontrarán un aliado en sus dos cámaras de 50 MP, que entregan un nivel uniforme de detalle en alta resolución tanto en las tomas con lente gran angular como ultra gran angular .

Las fotos incluidas a continuación fueron capturadas con el dispositivo.

Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

La función Dual Recording permite grabar ambos lados de un momento al mismo tiempo, mientras el usuario se visualiza en la pantalla externa.

Esto permite mostrar simultáneamente en un video lo que está pasando frente a ti, mientras a la vez grabas tu propia reacción o rostro.

Por otro lado, la función My FanCam realiza un seguimiento automático del sujeto seleccionado y reajusta el encuadre al formato de aspecto preferido. Esto contribuye a que las escenas dinámicas, por ejemplo, no requieran de edición o solo se deba hacer una edición manual mínima.

Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

El Galaxy Z Fold8 está disponible en los colores Lavanda, Crema, Grafito y Pistache.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre cuándo llegará a Chile ni cuál será su precio en el territorio. Sin embargo, como referencia, su valor en otras partes del mundo inicia en alrededor de $1.900 dólares, es decir más de $1.750.000 pesos chilenos bajo el cambio actual.