Homicidio en Estación Central: hombre muere tras ser baleado en la vía pública

Un hombre perdió la vida en horas de la noche en la comuna de Estación Central tras ser baleado en plena vía pública.

Los hechos se registraron en calle Obispo Javier Vásquez, donde la víctima, un ciudadano extranjero, recibió al menos tres impactos de fuego.

Tras ser atacada, la víctima fue trasladada hasta un recinto asistencial, a dónde ingresó sin vida.

Personal de la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana y Carabineros de Chile se encuentran realizando las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, se refirió al actuar del atacante apuntando que “una persona se acerca hacia la víctima y procede a propinarle diversos impactos balísticos en su contra y en definitiva le provoca la muerte antes de llegar a la Posta Central en este caso.”

“Se han establecido que al menos existen ocho vainillas en dicho lugar que habían sido percutadas en definitiva por solamente un tirador que llega hasta dicho lugar donde se encontraba la víctima”, agregó.