Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

Apple presentó los iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, una generación que concentra sus principales cambios en fotografía, autonomía, rendimiento e inteligencia artificial.

La novedad más visible está en su cámara principal: por primera vez, un iPhone incorpora apertura variable , un mecanismo que permite regular físicamente la entrada de luz y controlar la profundidad de campo.

Ambos modelos integran el nuevo procesador A20 Pro , una Dynamic Island más pequeña y un sistema de refrigeración rediseñado.

Llegarán en cuatro colores -negro, plata, glacier y el nuevo borgoña-, con capacidades de almacenamiento desde 256 GB hasta 2 TB .

Según la presentación de Apple, las reservas comenzarán el 12 de septiembre y las ventas se iniciarán el 18 de septiembre en más de 65 países y regiones, incluyendo a Chile.

Una cámara que permite controlar la apertura

Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

La cámara principal Fusion de 48 megapixeles utiliza seis láminas cortadas con láser que modifican la apertura del lente. El sistema puede ajustarse automáticamente según la iluminación y la profundidad de campo, o permitir que el usuario seleccione manualmente entre cuatro configuraciones.

En condiciones de poca luz, la apertura puede ampliarse hasta ƒ/1,48. Apple sostiene que la combinación de este mecanismo con un nuevo sensor mejora las fotografías nocturnas y permite conservar mayor nitidez en distintos planos de una imagen, como ocurre en las fotos grupales.

La aplicación Cámara también incorpora Pro controls, una interfaz personalizable para acceder a ajustes como apertura, velocidad de obturación y balance de blancos. Incluye, además, un histograma para revisar la distribución de la exposición.

Los Estilos Fotográficos suman controles de textura y grano. En video, será posible aplicar efectos cinematográficos después de la captura a grabaciones realizadas a hasta 60 cuadros por segundo, mientras que el modo de cámara rápida permitirá registrar contenido en 4K y Dolby Vision HDR.

Audio Mix también recibe mejoras para el tratamiento de voces y la separación de música.

Apple Reference Image: una referencia para identificar ediciones

Otra incorporación es Apple Reference Image, una función orientada a comprobar cómo se veía una fotografía en el momento de su captura.

Al utilizar el nuevo modo Reference, el sensor registra datos firmados que se procesan mediante Private Cloud Compute para generar una imagen de referencia inalterable. Esta aparece junto a la fotografía principal en la aplicación Fotos y permite comparar ambas versiones para reconocer modificaciones.

La propuesta funciona como un negativo digital de referencia, con posibles aplicaciones en fotografía y fotoperiodismo. Apple también anunció un futuro soporte para el estándar SynthID, que ayudará a identificar imágenes generadas o editadas con inteligencia artificial.

A20 Pro y una refrigeración diseñada para tareas exigentes

Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

Los dos teléfonos utilizan el A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros. El procesador combina una CPU de seis núcleos, una GPU de siete y un sistema Neural Engine de 32 núcleos en total.

Según las cifras de Apple, ofrece 50% más ancho de banda de memoria, una GPU hasta 40% más rápida y el doble de capacidad de procesamiento de IA frente al A19 Pro.

La compañía también modificó la disposición interna del chip y la memoria para facilitar la disipación del calor. Una nueva cámara de vapor, con tres veces la superficie de la generación anterior, contribuye a mejorar hasta un 40% el rendimiento sostenido, de acuerdo con sus mediciones. El cambio apunta a mantener el desempeño durante sesiones prolongadas de juegos, procesamiento de imágenes y otras tareas intensivas.

En conectividad, incorporan el chip N1, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, y el módem celular C2. Apple afirma que este último consume un 15% menos de energía que el C1X y mejora las velocidades de subida.

Hasta 45 horas de reproducción de video en el Pro Max

La autonomía es otro de los focos de esta generación. Apple anuncia hasta 36 horas de reproducción de video para el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas para el Pro Max, cifras que corresponden específicamente a las versiones que funcionan exclusivamente con eSIM.

Estos modelos aprovechan el espacio del compartimento de la tarjeta SIM física para incorporar una batería mayor, con dos horas adicionales de reproducción de video frente a las variantes que conservan esa ranura.

En carga, el iPhone 18 Pro puede alcanzar un 50% en alrededor de 15 minutos por cable, o en 30 minutos de forma inalámbrica. Para el Pro Max, Apple señala que cinco minutos de carga por cable proporcionan energía para unas siete horas de reproducción de video.

La compañía también estima hasta 30 horas de uso por carga para el Pro Max, mediante un nuevo modelo de medición basado en datos de uso real. Esa cifra corresponde a una metodología distinta de la prueba de reproducción de video.

Siri AI llegará primero en inglés y sumará español en octubre

Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

Los nuevos equipos incorporan iOS 27 y Siri AI, una versión del asistente que podrá utilizar contexto personal de mensajes, correos y fotografías para encontrar información y realizar acciones.

Siri también podrá interpretar contenido en pantalla, ayudar a redactar textos y entregar información sobre lo que aparece frente a la cámara.

Apple señala que estas funciones combinan procesamiento en el dispositivo con Private Cloud Compute.

La disponibilidad será gradual: Siri AI comenzará su despliegue en beta el 14 de septiembre en inglés, mientras que el soporte para español, francés, japonés, coreano y portugués llegará en octubre. Algunas funciones dependerán del idioma y la región.

iOS 27 también añade herramientas para modificar fotografías, imágenes fotorrealistas en Image Playground y Notify Me en Safari, que permitirá recibir avisos sobre cambios en páginas web, como reposiciones de productos o bajas de precio.

La Dynamic Island, por su parte, podrá mostrar hasta tres actividades en vivo simultáneamente, manteniendo la autenticación mediante Face ID.

Precios y disponibilidad

El iPhone 18 Pro partirá en $1.549.990 y el iPhone 18 Pro Max en $1.699.990 en Chile.

Ambos estarán disponibles en versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.