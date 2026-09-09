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    Estados Unidos triplica sus recompras de deuda a US$ 6.000 millones

    La reacción del mercado, sin embargo, ha sido negativa y los rendimientos de los bonos del Tesoro seguían subiendo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

    El Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que recomprará hasta US$ 6.000 millones en deuda pública, en una operación destinada a mantener en funcionamiento el mercado de bonos.

    El monto triplica el tamaño habitual de estas recompras, de US$ 2.000 millones, y llega después del anuncio del 19 de agosto del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que el departamento al menos duplicaría el volumen destinado a papeles ya emitidos.

    La cartera precisó además que las operaciones futuras serán de al menos US$ 4.000 millones.

    La reacción del mercado, sin embargo, ha sido negativa.

    Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo, con movimientos volátiles, y los papeles de mayor plazo llegaron a avanzar hasta 5 puntos base antes de moderar el alza, según consignó CNBC.

    Al cierre de esta edición, el bono de referencia a 10 años llegaba a 4,841%, mientras el papel a 20 años trepaba a 5,314%. El bono a 30 años sumó 5 puntos base y también perforó el nivel de 5,3%, considerado relevante por el mercado, para ubicarse en 5,307%. Un punto base equivale a 0,01%.

    Aunque la operación apunta en lo formal a sostener la liquidez del mercado de deuda pública, en este caso en los papeles a 10 y 20 años, la medida extraordinaria también ha sido leída como un intento por poner un techo a los rendimientos, que habían alcanzado máximos que no se veían desde antes de la crisis financiera global de 2008.

    “Han triplicado el monto, pero el mercado lo interpreta como una decepción porque no es el golpe de efecto que los inversores esperaban”, dijo Steven Zeng, estratega de Deutsche Bank, citado por CincoDías.

    “Es como si el Tesoro hubiera creado un monstruo al que ahora tiene que seguir alimentando”, agregó.

    El medio español dijo que el departamento no ofreció nuevas señales sobre futuras ampliaciones del programa más allá de la operación del jueves. El tamaño máximo de las otras seis recompras programadas de deuda a largo plazo será igual o superior a US$ 4.000 millones de dólares.

    Este mensaje coincide con el utilizado en el anuncio sorpresa del 19 de agosto, cuando el Tesoro dijo que “al menos duplicaría” el tamaño de unas operaciones que inicialmente estaban previstas en US$ 2.000 millones cada una.

    Traders en Wall Street. ANGELA WEISS

    Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, dijo que estas recompras están diseñadas principalmente para mejorar la liquidez de títulos antiguos y liberar capacidad en los balances de los intermediarios, no para reducir estructuralmente la cantidad de deuda que Estados Unidos necesita financiar (el propio Tesoro define el programa precisamente en esos términos).

    “Hoy los inversionistas exigen una prima mayor para mantener deuda estadounidense de largo plazo porque enfrentan simultáneamente inflación más persistente, petróleo nuevamente sobre US$ 100, expectativas de una Fed más restrictiva y una enorme necesidad de absorber tanto emisiones soberanas como nueva deuda corporativa”, dijo la experta.

    Económicamente, agregó, esto implica que el problema del tramo largo de la curva ya no es principalmente de liquidez, sino de precio de equilibrio.

    Más sobre:BonosMercados

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