Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario por causas relacionadas a prácticas elusivas

Luego de ser seleccionado como la carta para asumir la coordinación tributaria del Ministerio de Hacienda a partir de fines de este mes, la cartera frenó el arribo de Juan Pablo Pincheira a Teatinos 120, debido a su vinculación con causas de elusión tributaria que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Pincheira había sido seleccionado como máximo asesor tributario del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en reemplazo de Sebastián Vallebona, quien asumió como subsecretario de Hacienda el pasado 10 de agosto.

Fuentes cercanas al abogado de la UAI y exsocio del estudio Laport Justiniano Asesores Tributarios, explicaron que Hacienda descartó el nombre de Pincheira por estar asociado -en su calidad de asesor tributario- a una causa que lleva adelante el SII en contra de una empresa por supuestas prácticas elusivas.

“La Norma General Antielusión (NGA) en Chile tiene artículos donde es muy severa y aplica sanciones contra los asesores tributarios que diseñen o planifiquen esquemas elusivos. Pincheira estaba en un proceso de ese tipo. Aunque no hay una sanción final que certifique la conducta elusiva de la empresa por parte del SII, lo más probable es que Hacienda se haya querido evitar problemas futuros y lo descartó”, afirma una fuente conocedora de la decisión de Teatinos 120.

Consultado el Ministerio de Hacienda, se limitó a decir que “era uno de los nombres posibles para la coordinación tributaria, que no avanzó”.