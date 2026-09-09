Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

La Región de Valparaíso y de O’Higgins tendrán un cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días, esto debido al avance de una vaguada en altura que favorecerá el desarrollo de nubosidad, precipitaciones y tormentas eléctricas.

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, explicó que en ambas regiones los primeros efectos se registrarán durante este miércoles 9 de septiembre , aunque de manera localizada y con montos bajos.

Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados Tendencias / La Tercera

¿Qué sucederá en la Quinta Región?

Durante la tarde de este miércoles, las lluvias se concentrarán principalmente en los valles, precordillera y cordillera de la Región de Valparaíso.

“Se espera que localidades como Petorca, Putaendo, San Felipe, San Esteban y Los Andes registren precipitaciones de tipo más bien esporádicas, tipo chubasco” , adelantó Cortés.

“En Petorca se espera que en el día se acumulen cerca de 4 milímetros (mm), mientras que en San Felipe durante este miércoles no debiesen superar los 1,5 mm”, detalló en Megatiempo.

En los sectores cordilleranos, además, se esperan precipitaciones de nieve y existe posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde del miércoles .

El jueves la inestabilidad continuará, con una nueva perturbación que afectará nuevamente a los sectores de valle, precordillera y cordillera.

“Esta perturbación estaría afectando la región de Valparaíso también en valle, precordillera y cordillera”, señaló la meteoróloga, quien agregó que nuevamente existe posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde del jueves.

Para el viernes, las precipitaciones se concentrarían principalmente en sectores interiores y cordilleranos.

Putaendo podría registrar cerca de 2 mm como máximo, mientras que Petorca tendría acumulados de entre 2 y 2,5 mm.

El tiempo comenzaría a estabilizarse durante el fin de semana.

El sábado podrían registrarse bancos de niebla y nubosidad baja en sectores interiores, mientras que Valparaíso, Viña del Mar y Concón tendrían condiciones más despejadas .

Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados. Foto: Manuel Lema/ Aton Chile MANUEL LEMA/ATON CHILE

Viernes lluvioso en O’higgins

En la Región de O’Higgins, este miércoles también se esperan precipitaciones débiles durante la tarde, con montos inferiores a 2 mm, principalmente en sectores de valle y precordillera.

El jueves aumentaría la probabilidad de precipitaciones y también de tormentas eléctricas , con acumulados que podrían alcanzar entre 2,8 y 3 mm.

Sin embargo, el cambio más importante llegaría el viernes, debido a la posible influencia de una baja segregada sobre la zona central.

“Es el día que estaría aportando mayor cantidad de precipitación”, explicó Cortés. En Rancagua, los acumulados podrían acercarse a los 15 mm durante esa jornada .

Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Durante la noche del viernes, el sistema comenzaría a desplazarse hacia Argentina.

Así, para el sábado se proyecta un panorama mayormente soleado en Rancagua, con temperaturas máximas de entre 18 y 19 °C.