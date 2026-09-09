Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
Una vaguada en altura provocará condiciones de inestabilidad en la zona central durante los próximos días.
La Región de Valparaíso y de O’Higgins tendrán un cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días, esto debido al avance de una vaguada en altura que favorecerá el desarrollo de nubosidad, precipitaciones y tormentas eléctricas.
La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, explicó que en ambas regiones los primeros efectos se registrarán durante este miércoles 9 de septiembre, aunque de manera localizada y con montos bajos.
¿Qué sucederá en la Quinta Región?
Durante la tarde de este miércoles, las lluvias se concentrarán principalmente en los valles, precordillera y cordillera de la Región de Valparaíso.
“Se espera que localidades como Petorca, Putaendo, San Felipe, San Esteban y Los Andes registren precipitaciones de tipo más bien esporádicas, tipo chubasco”, adelantó Cortés.
“En Petorca se espera que en el día se acumulen cerca de 4 milímetros (mm), mientras que en San Felipe durante este miércoles no debiesen superar los 1,5 mm”, detalló en Megatiempo.
En los sectores cordilleranos, además, se esperan precipitaciones de nieve y existe posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde del miércoles.
El jueves la inestabilidad continuará, con una nueva perturbación que afectará nuevamente a los sectores de valle, precordillera y cordillera.
“Esta perturbación estaría afectando la región de Valparaíso también en valle, precordillera y cordillera”, señaló la meteoróloga, quien agregó que nuevamente existe posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde del jueves.
Para el viernes, las precipitaciones se concentrarían principalmente en sectores interiores y cordilleranos.
Putaendo podría registrar cerca de 2 mm como máximo, mientras que Petorca tendría acumulados de entre 2 y 2,5 mm.
El tiempo comenzaría a estabilizarse durante el fin de semana.
El sábado podrían registrarse bancos de niebla y nubosidad baja en sectores interiores, mientras que Valparaíso, Viña del Mar y Concón tendrían condiciones más despejadas.
Viernes lluvioso en O’higgins
En la Región de O’Higgins, este miércoles también se esperan precipitaciones débiles durante la tarde, con montos inferiores a 2 mm, principalmente en sectores de valle y precordillera.
El jueves aumentaría la probabilidad de precipitaciones y también de tormentas eléctricas, con acumulados que podrían alcanzar entre 2,8 y 3 mm.
Sin embargo, el cambio más importante llegaría el viernes, debido a la posible influencia de una baja segregada sobre la zona central.
“Es el día que estaría aportando mayor cantidad de precipitación”, explicó Cortés. En Rancagua, los acumulados podrían acercarse a los 15 mm durante esa jornada.
Durante la noche del viernes, el sistema comenzaría a desplazarse hacia Argentina.
Así, para el sábado se proyecta un panorama mayormente soleado en Rancagua, con temperaturas máximas de entre 18 y 19 °C.
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