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    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    La extitular de la Segpres sostuvo que si el Ejecutivo “quiere avanzar en políticas públicas, tiene que hacerlo escuchando a todos los actores y tratando de construir consensos amplios que le permitan dar viabilidad a las reformas y también perdurabilidad a las mismas”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este miércoles, la abogada Macarena Lobos, doctora en derecho y exministra de la Secretaría General de la Presidencia, entregó detalles de la labor que viene realizando la comisión de expertos para reformular el empleo público.

    Son 12 los comisionados que convocó el Presidente José Antonio Kast para integrar la instancia que cuenta con 120 días para entregar sus propuestas.

    La entidad asesora, según explicó la exministra, ha tenido solo dos sesiones, y están definiendo sus reglas de funcionamiento interno, por lo que todavía no han entrado a los temas sustantivos.

    Lobos, que estuvo en la carrera por la secretaría del Senado, y la exsubsecretaria de Hacienda Heidi Berner son las dos figuras del gobierno de Gabriel Boric que integran la comisión.

    “Creo que es importante en temas de política pública que trascienden al gobierno de turno, que efectivamente uno pueda aportar desde una mirada distinta, tratar de hacer la mejor síntesis, ¿no es cierto?, en los temas que a mí me importan. Desde luego yo voy a hacer valer mis puntos de vista desde la perspectiva y la tradición y lo que yo pienso desde el día uno”, manifestó, defendiendo su participación.

    En esa línea, la extitular de la Segpres hizo ver que espera que si el Ejecutivo “ha convocado una comisión de esta naturaleza, luego tome aquellas propuestas que efectivamente logran un consenso dentro de la comisión”.

    Consultada por como la actual administración ha abordado los debates legislativos, Lobos expresó sus cuestionamientos al trámite de la megarreforma.

    “Yo habría esperado, y más allá de que uno tenga mayoría en el Congreso, y esto no es algo que piense ahora, sino de siempre, que uno, cuando hace reformas importantes, tienen que ser para que den certeza y tengan perdurabilidad. Y, desde ese punto de vista, yo soy crítica, más allá de que hayan logrado concretar su reforma, que no haya habido espacios de diálogo real que hayan permitido, digamos que esto no se ganara por un voto. Y yo espero que en el caso del empleo público ocurra una cosa distinta”, advirtió.

    A modo de evaluación de los primeros seis meses de la actual administración, sostuvo que “al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante, sobre todo en el Parlamento”.

    “Yo creo que es muy relevante construir consensos amplios para abordar distintas materias. Creo que uno debiera avanzar, por ejemplo, haciéndolo en particular, por ejemplo, en el caso Sala Cuna. Nosotros teníamos ciertos acuerdos básicos y yo siento que se está retrocediendo respecto a la propuesta”, comentó.

    La exministra recomendó que “el gobierno, si quiere avanzar en políticas públicas, tiene que hacerlo escuchando a todos los actores y tratando de construir consensos amplios que le permitan dar viabilidad a las reformas y también perdurabilidad a las mismas”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Macarena LobosPresidente José Antonio KastCongresoSegpresReformasEmpleo público

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