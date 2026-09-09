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    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    El timonel de Partido Comunista, en entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, lanzó duras críticas al representante diplomático de la Casa Blanca, a quien tildó de “imprudente”. Además, deslizó una eventual intervención de la CIA en el estallido social.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó duramente las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la responsabilidad de organizaciones de izquierda en el estallido social de 2019.

    Esto, luego que el representante diplomático de la Casa Blanca señaló que las agencias de inteligencia de su país analizaron los hechos de violencia ocurridos en esos eventos y que sus conclusiones apuntaron a que “los manifestantes en su gran mayoría estaban alineados ideológicamente a la izquierda”, dijo en entrevista con CNN Chile.

    En diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el timonel comunista sostuvo que: “Yo creo que lo que está haciendo el embajador de Estados Unidos en Chile desde que llegó es una intervención abierta y grosera, que le falta el respeto absolutamente a la contraparte, que es en este caso el gobierno que representa a Chile, dentro del gobierno del Presidente Kast, y en una cosa muy desafiante, ordena políticas que tienen que ver con la vida interna del país”.

    A raíz de sus declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, convocó para este miércoles al embajador Judd, con el fin de que entregue la información que afirma tener sobre dichos episodios de violencia.

    Requerido sobre la respuesta que debería tener el gobierno si los antecedentes revelados no son tales, Carmona enfatizó: “Yo creo que tiene que hacer una carta de protesta y ojalá solicitar el cambio de embajador”.

    Además, tildó al representante diplomático como un activista de una cierta ideología y apuntó que es “absolutamente imprudente”.

    En la conversación, Carmona también señaló: “Uno puede sacar la siguiente conclusión: si tiene tanta seguridad de eso y tiene pruebas de un hecho tan serio (...) yo me pregunto cuál es la información que tiene este embajador, por qué tiene tanta seguridad para aseverar, a no ser que esté ese mismo movimiento o promovido o creado o infiltrado por la CIA, que tendría que decirlo, todos los métodos y todas las opciones que hay son negativas. Son todas (de) un papel de Estados Unidos sobre una intervención en la vida interna de Chile”.

    A partir de sus dichos, fue consultado si cree que pudo haber una intervención de la Agenda Central de Inteligencia de EE.UU. en el estallido.

    “Lo que puedo hacer es colegir, sacar la conclusión por lo que él dice, no tengo ninguna información que pueda afirmar eso, pero él lo está diciendo, entonces me pregunto por qué tiene tanta certeza para intervenir en una cosa que, como yo sí soy de izquierda, tengo plena conciencia de cuál es el proceso y quién lo convocó o quién no lo convocó”, respondió.

    El líder del PC además cuestionó la respuesta que ha tenido el Presidente José Antonio Kast frente a declaraciones de figuras extranjeras en el país, como el Mandatario argentino Javier Milei en el Foro Madrid y el mismo embajador Judd.

    “Ha cometido dos desaciertos de marca mayor como jefe de Estado, que no lo visten bien, según mi humilde mirada. Que es haberse involucrado en la cumbre de Madrid y haber sido el anfitrión de Milei. Que vino a provocarnos, que vino a intervenirnos, y que el antecedente era un litigio por la vía verbal, Chile-Argentina respecto a los límites que nos separan. Le agregó después la intervención de Estados Unidos y su embajador reclamando políticas de subordinación de la Doctrina Donroe”, señaló.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaPCBrandon JuddDonald TrumpEstallido social18-O

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