Chile es uno de los tres países con mayor distracción digital escolar en PISA 2025: quedó 83° de 85

Además de los resultados en Lectura, Ciencias y Matemáticas, junto con los resultados de la prueba PISA 2025 que fueron liberados mundialmente este martes se conocieron también otros indicadores de los 91 países que se sometieron a la evaluación, como la vida en las escuelas o la actitud de los alumnos hacia los aprendizajes.

Ello permite posicionar a Chile en distintos ámbitos del quehacer escolar. Uno de ellos es la presencia de dispositivos digitales al interior de las salas de clases, donde el país muestra indicadores preocupantes.

El dato que más sobresale para Chile dentro de este apartado del informe PISA es el queda al país 83º entre 85 que aportaron datos para la medición, es decir, tercero desde abajo en proporción de alumnos que dicen no distraerse con dispositivos. Apenas un 20,1% declaró no distraerse usando dispositivos digitales, es decir, mientras más bajo el porcentaje, mayor es el problema de distracción.

Dicho de otra manera, sólo dos países muestran más distracción digital en clases que Chile: Uruguay (14%) y Argentina (18,4%).

En la otra vereda, el país con menor distracción digital según PISA es Arabia Saudita, donde 78,5% de los estudiantes declaró no distraerse con este tipo de elementos. Después aparecen Japón (74,1%) y Corea del Sur (72,2%).

El promedio OCDE fue 39,2%, que es casi el doble de lo que contestaron los estudiantes chilenos, una diferencia de 19,1 puntos porcentuales.

El Salvador (54,6%), Brasil (50,6%) y Perú (43,7%) son los países latinoamericanos con mejores indicadores en ese sentido. Todos ellos, de hecho, están por sobre el promedio de la OCDE.

Coincidencia o no, Chile aparece en el puesto 75° de 91 de los que reportaron este de información en cuanto a que los estudiantes asisten a escuelas con orientaciones específicas por asignatura sobre dispositivos digitales. Un 59,3% declaró que las hay.

El promedio de la OCDE para esta pregunta fue de 71,2%, y el mejor sistema del listado es el de Emiratos Árabes Unidos, con 96,3%. El mejor país latinoamericano, en tanto, es Brasil, con 81,8%.

Según PISA, en Chile los estudiantes reportaron pasar en promedio 1,2 horas al día utilizando dispositivos digitales en la escuela para actividades de aprendizaje (promedio OCDE fue de 1,7 horas). Además, una proporción no menor usa dispositivos durante la jornada escolar para actividades no relacionadas con el aprendizaje: los alumnos chilenos señalaron que pasan 1,1 horas al día en los establecimientos con fines recreativos, el mismo promedio de la OCDE.

Esto, a pesar de que en 2025 el 59% de los estudiantes en Chile asistía a establecimientos con prohibición de uso de celulares en colegios. Ese porcentaje ubica a Chile en el puesto 43° de 91, empatado con Países Bajos. En 2022 era de 34%.

El promedio OCDE en la medición actual fue de 49% y hace cuatro años era de 34%.

Según PISA, en los países de la OCDE los estudiantes que asisten a establecimientos donde no está permitido el uso de teléfonos celulares dentro del recinto escolar tienen alrededor de un 13% menos de probabilidades de reportar distracciones digitales.

Por otra parte, Chile quedó en el tercio superior de países con estudiantes que usan la inteligencia artificial al menos semanalmente para ayudarse a aprender. El país ocupó el lugar 27° de 85, con 51,1% de estudiantes así declarándolo.

El promedio de la OCDE es de 45,5%, y el país que encabezó el listado en PISA 2025 fue Vietnam, con 68,6%. Mientras, el país latinoamericano con el valor más alto es Colombia, con 55,7%, mientras que quien cierra el listado es Irlanda, con 25,9%, así como que el país de Latino América con el valor más bajo fue El Salvador, con 40,1%.