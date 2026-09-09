Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile

Para Xiaomi, Europa representa una vitrina y una puerta de entrada. Su primera participación en IFA 2026, en Berlín, busca mostrar hasta dónde llega su ecosistema de dispositivos conectados , pero también preparar el terreno para una expansión hacia otros mercados, incluido Chile. La lógica es avanzar con el despliegue europeo y la homologación de productos para facilitar su llegada a nuevos destinos.

Así lo explica Kenji Tsukame, portavoz oficial de Xiaomi en Chile, quien sitúa a los grandes electrodomésticos entre las próximas categorías que la compañía pretende incorporar al mercado nacional.

“Obviamente, a medida que se vayan homologando vamos a poderlos traer ya a Chile”, dice en entrevista con La Tercera. La aspiración es contar con aires acondicionados, refrigeradores y lavadoras hacia fines de este año o comienzos del próximo. Por ahora, se trata de un objetivo: el ejecutivo no entrega modelos, precios ni fechas definitivas de comercialización.

Esa diferencia entre ambición y disponibilidad atraviesa la conversación. Xiaomi quiere acercar su catálogo internacional a los consumidores chilenos, pero los plazos dependen de distintos factores : desde las adaptaciones necesarias para cada mercado hasta la capacidad de abastecer una demanda que, especialmente en automóviles, condiciona la expansión.

Una exhibición para mostrar el ecosistema completo

Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile

Según Tsukame, el debut de Xiaomi en IFA permitió reunir por primera vez a escala mundial su ecosistema completo Human × Car × Home, una propuesta que conecta dispositivos personales, vehículos y productos para el hogar .

Para hacerlo, la compañía desplegó lo que el portavoz describe como su mayor espacio de exhibición fuera de China: más de 3.000 metros cuadrados y más de 380 productos distintos. El objetivo era mostrar tanto el catálogo actual como la dirección que busca seguir la marca.

La inteligencia artificial ocupa un lugar central en ese proyecto . Xiaomi pretende que los equipos compartan información y puedan responder de manera coordinada a las necesidades del usuario, con HyperOS como sistema común entre las distintas categorías.

Tsukame lo ilustra con una instrucción cotidiana: pedir más luz. En la visión que presenta la compañía, un asistente debería reconocer los dispositivos compatibles disponibles y decidir cómo actuar sobre ellos para cumplir la solicitud. La meta es que pueda interpretar el contexto, identificar hábitos y ejecutar automatizaciones con menos intervención del usuario.

“Para nosotros la idea es la automatización del hogar a través de una IA asistente”, resume.

Mijia y los electrodomésticos que Xiaomi quiere traer

Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile

Una de las novedades que destaca el ejecutivo es la expansión europea de Mijia , la marca que agrupa productos de la casa inteligente de Xiaomi .

Tsukame explica que ese nombre comenzará a tener mayor presencia en categorías que los consumidores ya conocen. Menciona, por ejemplo, los purificadores de aire: el cambio de denominación busca expresar que forman parte de una misma familia de dispositivos conectados.

“Para el usuario no hay ningún cambio”, sostiene sobre esa transición de marca, que presenta como una señal de integración del catálogo.

El paso más relevante para Chile sería la incorporación de electrodomésticos de gran tamaño . Refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados ampliarían la presencia de Xiaomi en el hogar y darían mayor alcance a su propuesta de automatización.

“Nuestra ambición es poder alcanzar a traerlos hacia fines de año. Si no, a comienzos del próximo”, afirma.

Europa aparece aquí como la primera etapa. Según el portavoz, el avance de ese portafolio y su homologación permitirá abrir oportunidades para Chile. Aunque no deja, por ahora, una lista de equipos confirmados ni valores de referencia.

En teléfonos, en cambio, la intención es mantener una distancia breve entre los anuncios internacionales y su llegada al país. “ Cuando ocurra un lanzamiento global, el lanzamiento local ocurre ya muy brevemente a continuación ”, señala sobre la estrategia que la marca busca sostener.

La apuesta por la alta gama

Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile

La ampliación del ecosistema también coincide con un movimiento hacia productos de mayor precio. Consultado por cómo Xiaomi busca convencer al consumidor chileno de dar ese salto, Tsukame sostiene que la relación entre costo y prestaciones sigue siendo el centro de su posicionamiento.

“El mensaje de innovación para todos es algo que no puede cambiar”, afirma.

El ejecutivo describe una estrategia de incorporación progresiva de equipos de gamas más altas, cuyo valor debe justificarse mediante mejoras concretas. Entre ellas menciona procesadores, pantallas, calidad de construcción, autonomía, carga rápida y los avances fotográficos asociados a la colaboración con Leica.

La propuesta, explica, consiste en ofrecer tecnología más sofisticada y conservar lo que históricamente la compañía ha denominado “precios honestos”.

Como respaldo de esa dirección, Tsukame menciona una proyección de inversión en investigación y desarrollo de 26.000 millones de euros hasta 2030, dada a conocer, según señala, en el contexto de IFA. La compañía busca que ese esfuerzo se traduzca en características por las que el usuario esté dispuesto a pagar más.

Los autos eléctricos de Xiaomi siguen sin fecha para Chile

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El automóvil es la pieza que todavía falta para completar en el país la propuesta Human × Car × Home. Tsukame asegura que existe interés por traer los vehículos de Xiaomi, pero reconoce que no hay un calendario definido.

“La ambición está. Las ganas están. La demanda en Chile está”, dice. También destaca el crecimiento de la infraestructura eléctrica local, aunque identifica la capacidad de producción como uno de los principales factores que limitan la expansión.

Según explica, la prioridad de la compañía es introducir su portafolio de vehículos en Europa durante 2027. Ese paso permitiría avanzar con versiones destinadas a mercados occidentales, pero el ritmo de llegada a otros países dependerá de la demanda y de la capacidad para responder a ella .

Por eso, el despliegue europeo tiene una doble lectura para Chile: abre una posibilidad de expansión, aunque no garantiza que esta sea inmediata . Primero, Xiaomi deberá abastecer los mercados en los que concentre su lanzamiento.

“No tenemos todavía un calendario claro”, reconoce el portavoz.

El caso especial del Leica Leitzphone

Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile Cortesía

Otro producto despierta el interés de este canal: el Leica Leitzphone fabricado por Xiaomi. Aquí, Tsukame explica que su eventual llegada responde a una lógica distinta de la del catálogo habitual de la compañía.

“No es tanto un teléfono de Xiaomi, sino que es un teléfono de Leica”, señala. Xiaomi participa como fabricante, pero, según el ejecutivo, su comercialización depende de las licencias y decisiones de distribución de la marca de fotografía alemana.

Por ese motivo, tampoco hay una confirmación para Chile. “Créeme que hasta yo tengo esa misma pregunta”, responde.

La expansión que Xiaomi plantea desde Berlín tiene, por tanto, distintos ritmos. Los smartphones mantienen la intención de llegar cerca de sus anuncios globales, los grandes electrodomésticos tienen como horizonte tentativo fines de 2026 o comienzos de 2027 y los vehículos eléctricos siguen sujetos al despliegue europeo y a la capacidad de producción.

Para el consumidor chileno, la próxima señal concreta será conocer cuáles de los productos exhibidos obtienen fecha, precio y disponibilidad local.