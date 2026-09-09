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    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Zelenski advirtió la semana pasada de que “el espacio aéreo ruso se está volviendo completamente inseguro”.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de Rusia ha acusado este miércoles al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de llevar a cabo un “chantaje” con sus advertencias a la aviación civil en el cielo ruso en medio del aumento de los ataques con drones por parte de las tropas ucranianas contra el país euroasiáticas.

    “Estas afirmaciones, disfrazadas de preocupación, con advertencias a aerolíneas y aseguradoras internacionales, suponen un realidad un chantaje, una declaración de intenciones y la legalización del terrorismo aéreo a nivel estatal”, ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

    Así, ha recalcado que Kiev “intenta compensar sus fracasos y derrotas” sobre el terreno con “un paso a las tácticas de intimidación contra la población civil y los socios internacionales de Rusia”, antes de reiterar que las palabras de Zelenski “suponen una amenaza directa de destruir aviones de pasajeros con drones Ucranianos”.

    Zajarova ha sostenido además que, con sus recientes declaraciones, el mandatario ucraniano allana el terreno para “reducir su responsabilidad, pasársela a cualquier otro y presentar todo como un accidente o como un mero costo del conflicto”, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

    Zelenski advirtió la semana pasada de que “el espacio aéreo ruso se está volviendo completamente inseguro”, antes de argüir que “Ucrania no amenaza a la aviación civil como tal”. “Simplemente habrá drones en el cielo ruso a una escala que debe tenerse en cuenta”, añadió.

    “Un espacio aéreo infestado de drones no es lugar para la aviación civil”, argumentó el presidente ucraniano, que sostuvo que “esta escalada no puede estar y no estará confinada al territorio ucraniano”. “Es absolutamente natural y justo que las consecuencias también se extiendan a Rusia, incluido su espacio aéreo, que ya es y cada vez será más espacio para nuestros drones y misiles, que responden de forma activa y justa a la guerra rusa”, zanjó.

    Más sobre:RusiaUcraniaGuerraVolodimir Zelenski

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