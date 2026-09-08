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    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    La amenaza afecta a determinados sistemas multimedia con Android y permite ejecutar fraude publicitario, recopilar datos técnicos y descargar software malicioso sin que el conductor lo advierta. El proveedor involucrado asegura que corrigió el problema.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    La pantalla del automóvil también puede convertirse en un objetivo para los ciberdelincuentes. Kaspersky identificó una campaña que utiliza el mecanismo de actualización de sistemas multimedia con Android para instalar código malicioso de forma silenciosa y aprovechar su conexión a Internet.

    Según la compañía de ciberseguridad, se trata del primer caso documentado de malware con una cadena de infección diseñada específicamente para las unidades multimedia de los vehículos.

    La investigación identificó el problema en equipos del proveedor DoFun, que informó haber corregido las fallas después de recibir la notificación de los investigadores.

    El hallazgo pone el foco en dispositivos que suelen recibir menos atención que un teléfono o un computador. Muchas pantallas de vehículos funcionan de manera similar a una tablet Android: ejecutan aplicaciones, se conectan a redes WiFi y, en algunos casos, incorporan tarjetas SIM para acceder a servicios en línea.

    Esa conectividad permite utilizar mapas y descargar actualizaciones, pero también abre una vía para que un equipo comprometido participe en actividades maliciosas.

    Una actualización como puerta de entrada

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto Jan Dada www.jandada.de

    El ataque se apoyó en TWCore, una aplicación legítima integrada en los dispositivos afectados que, entre otras tareas, administra las actualizaciones de software.

    Los atacantes aprovecharon ese mecanismo para instalar JarService, un componente malicioso que funciona sin interfaz visible. Por eso, la infección podía producirse sin que el conductor descargara una aplicación sospechosa, abriera un enlace o viera una alerta en la pantalla.

    “Los ciberdelincuentes aprovecharon un canal en el que normalmente confiamos, como las actualizaciones del propio dispositivo, para instalar malware de forma silenciosa”, explica Lisandro Ubiedo, analista sénior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky.

    El especialista advierte que comprometer una vía de actualización permite llegar a múltiples equipos y convertirlos, sin conocimiento de sus propietarios, en herramientas para cometer fraude o descargar nuevas amenazas.

    Qué pueden hacer los atacantes

    Una vez instalado, el malware puede recibir nueve tipos de instrucciones. Entre sus capacidades estaban mostrar publicidad no autorizada, ejecutar fraude publicitario y descargar otros componentes maliciosos.

    También recopilaba información técnica, como el modelo del dispositivo, la resolución de pantalla, el nombre de la red WiFi y la dirección MAC, un identificador de red del equipo. Esta última no corresponde al domicilio del conductor.

    La investigación describe, además, componentes destinados a incorporar los dispositivos a una red que permite canalizar tráfico de Internet de terceros. Kaspersky atribuye la actividad, con un alto grado de certeza, a MoYu Group, un actor vinculado a la red de dispositivos infectados BadBox.

    Los hallazgos se refieren al sistema multimedia y no documentan una intervención en los frenos, la dirección u otros controles de conducción.

    Cómo proteger la pantalla del vehículo

    Kaspersky recomienda comprobar con el fabricante o distribuidor si el modelo dispone de una corrección de seguridad e instalar las actualizaciones oficiales correspondientes.

    También aconseja prestar atención a señales como anuncios inesperados, aplicaciones desconocidas, aumentos inusuales en el consumo de datos o cambios repentinos en el funcionamiento del sistema.

    Si aparecen estos síntomas, la recomendación es desconectar la pantalla de Internet y consultar al fabricante o a un servicio técnico autorizado.

    Lee también:

    Más sobre:MalwareKasperskyCiberseguridadAndroidTWCoreJarServiceMoYu GroupTecnologíasignos de infección en pantalla del autoseguridad en infotainment automotrizfraude publicitario en vehículosBadBox red de dispositivos infectadosJarService malware silenciosoTWCore abuso de actualizacionesDoFun vulnerabilidad corregidaactualizaciones Android comprometidasKaspersky investigación MoYu Groupciberataque a sistemas multimediamalware en pantallas de autosDoFun

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