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    Carnes, papas y pasajes aéreos empujan el IPC de agosto a 0,6%, por sobre todas las proyecciones

    Con este resultado, el indicador acumula 3,6% en lo que va del año y 4,1% a doce meses, desde el 3,5% que registraba en julio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La carne de vacuno subió 3,9% en agosto y empujó al IPC SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en agosto una variación mensual de 0,6%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    La cifra se ubicó por sobre el techo del rango que anticipaban los expertos, que proyectaban una variación de entre 0,1% y 0,4% y es además el tercer mayor registro del año

    Con este resultado, el indicador acumula 3,6% en lo que va del año y 4,1% a doce meses, desde el 3,5% que registraba en julio, cifra que se ubica muy por encima de la meta del 3% del Banco Central, que hoy debe pronunciarse precisamente sobre la tasa de interés.

    De acuerdo al INE, el alza estuvo concentrada en dos divisiones. De las 13 que componen la canasta, nueve aportaron incidencias positivas, tres negativas y una registró nula incidencia.

    Las bencinas volvieron a subir y nuevamente impactaron en el transporte en agosto. Andres Perez

    Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,4% e incidió 0,317 puntos porcentuales (pp.), mientras que transporte avanzó 1,6% y aportó 0,201pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,130pp.

    Sin embargo, al descontar los componentes más erráticos de la canasta, la lectura fue considerablemente más baja.

    El IPC sin volátiles anotó una variación mensual de 0,1%, cinco décimas por debajo del índice general, mientras que el IPC menos alimentos y energía marcó 0,4%. Los rubros excluidos por esta última medida se movieron en distinta magnitud: los alimentos subieron 1,4% en el mes y la energía, 0,4%.

    Alimentos y transporte, los dos motores del mes

    En alimentos y bebidas no alcohólicas, la división de mayor ponderación de la canasta, nueve de sus 15 clases anotaron aumentos mensuales.

    Esto en un mes de agosto marcado por las intensas lluvias que dejaron los sistemas frontales, que afectaron zonas agrícolas y bloquearon pasos fronterizos.

    La más relevante fue carnes, con un alza de 2,7%, seguida de hortalizas, legumbres y tubérculos, que subió 5,5%. De los 81 productos que componen la división, 48 registraron incrementos, encabezados por la carne de vacuno (3,9%) y las papas (17,8%).

    Fuerte alza ha mostrado el precio de las papas, factor que empujó al IPC en agosto.

    En transporte, cinco de sus once clases mostraron alzas mensuales. La principal fue el transporte aéreo de pasajeros, que subió 24,6%, seguida de los combustibles para vehículos personales, con un incremento de 0,9%.

    A nivel de productos, el transporte aéreo internacional anotó un alza de 32,6%, y la gasolina subió 0,9%.

    Del lado de las bajas, información y comunicación retrocedió 0,3%. Dentro de esa división, los equipos de telefonía móvil cayeron 1,9% y la suscripción a contenidos audiovisuales bajó 1,8%.

    Las otras divisiones en terreno negativo fueron seguros y servicios financiero y equipamiento y mantención del hogar. Educación no registró variación mensual y su incidencia fue nula.

    Inflación en doce meses

    En doce meses, las divisiones con mayores alzas fueron transporte (6,8%), restaurantes y alojamiento (6,6%), recreación, deportes y cultura (6,4%), educación (5,9%) y salud (4,9%).

    Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló 4,6% y fue la de mayor incidencia anual, con 1,013pp. Vestuario y calzado (-4,0%) y seguros y servicios financieros (-3,6%) fueron las únicas divisiones con caídas a doce meses.

    En el acumulado del año, el INE consignó que las papas registran una variación de 49,2% y el transporte aéreo internacional, de 29,9%.

    La gasolina acumula 17,6% y la carne de vacuno, 7,3%.

    En sentido contrario, los automóviles nuevos cayeron 0,8% en el mes, y acumulan -1,9% en el año, mientras que los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico bajaron 3,8% mensual, aunque mantienen un alza acumulada de 3,0%.

    Lee también:

    Más sobre:IPCInflaciónCarnepapasPreciosPasajes aéreos

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