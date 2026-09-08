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    El petróleo salta y el barril roza los US$ 100 mientras Goldman Sachs eleva proyección para el precio

    El aumento de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente siguen marcando las transacciones del barril.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El precio del petróleo sube a su nivel más alto en más de seis semanas.

    Los precios del petróleo suben con fuerza este martes y en Londres el barril roza los US$ 100, después de que ataques a instalaciones energéticas de Arabia Saudita profundizaran los temores de una escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, y en medio de proyecciones alcistas para el hidrocarburo.

    Los futuros del Brent, la referencia para Chile, con entrega en noviembre, avanzan 1,43% hasta US$ 98,40, pero en horas de la madrugada tocó un máximo inradía de US$ 99,40, según Tradingview. En Nueva York, los futuros del WTI suben 2,45% a US$ 93,74.

    Se trata del nivel más alto para ambos barriles en más de seis semanas.

    El Ministerio de Energía saudita informó que las operaciones en ciertas instalaciones energéticas fueron suspendidas tras los ataques de militantes hutíes alineados con Irán y con base en Yemen, que dejaron más de 70 heridos. Los servicios de emergencia trabajan para contener incendios en los sitios afectados y evaluar el alcance de los daños, agregó el ministerio del mayor exportador de petróleo del mundo, reporta CNBC.

    Un vocero militar de los hutíes afirmó que el grupo atacó instalaciones de Saudi Aramco en zonas del sur de Arabia Saudita con drones y misiles balísticos.

    El repunte se produce después de que, el sábado, el ejército estadounidense atacara tres petroleros iraníes en represalia por ataques con misiles balísticos de Irán contra dos buques de guerra de la Armada de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, en un comunicado emitido el sábado, calificó los ataques a las embarcaciones comerciales como un “crimen de guerra” y un acto de “guerra económica”.

    El petróleo WTI ya supera los US$ 93. ANGUS MORDANT

    “Esto parece ser una escalada mayor y las tensiones han vuelto a intensificarse”, señaló David Morrison, analista sénior de mercados en Trade Nation, citado por CNBC, quien indicó que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, había dicho que podría resultar imposible alcanzar un acuerdo con Irán para impedir que obtenga un arma nuclear.

    “La evolución de los precios refleja tanto una auténtica escasez física —el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz sigue estando muy por debajo de lo normal— como una clara prima de riesgo geopolítico. En estos momentos, la prima de riesgo está desempeñando un papel fundamental”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, citado por Reuters.

    Proyecciones al alza

    Goldman Sachs elevó el lunes en US$ 5 sus proyecciones para el Brent y el WTI, hasta US$ 85 y US$ 80 por barril, respectivamente, para diciembre de 2026, y hasta US$ 80 y US$ 75 por barril, respectivamente, para 2027.

    El banco proyecta que las disrupciones al transporte marítimo en Medio Oriente se extenderán hasta 2027, con una recuperación gradual de la producción durante la segunda mitad de ese año.

    “Los mercados están incorporando cada vez más un conflicto prolongado en Medio Oriente”, señaló Goldman Sachs, que agregó que las tarifas de los petroleros que transportan crudo desde el Golfo Pérsico hacia China para el segundo trimestre de 2027 ya reflejan disrupciones que se extenderían hasta ese período.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el lunes en una publicación que “los precios del petróleo caerán en picada... cuando GANEMOS la guerra con Irán”.

    Más sobre:PetróleoMedio Oriente

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