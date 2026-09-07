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    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Periodista de la Universidad de Chile, licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile y doctora en Historia de la Stanford University (EE.UU.), su trabajo se centra en la historia de las ideas políticas, y del rol de las mujeres en la historia, especialmente en los siglos XIX y XX. Es la segunda mujer en ganarlo después de Sol Serrano, en 2018.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    17.06.2026 Entrevista a Ana María Stuven - Historiadora Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Esta tarde, desde el Ministerio de Educación se dio a conocer que la historiadora Ana María Stuven ganó el Premio Nacional de Historia 2026. Sucede a César Ross, quien lo obtuvo en 2024.

    Periodista de la Universidad de Chile, licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile y doctora en Historia de la Stanford University (EE.UU.), su trabajo se centra en la historia de las ideas políticas, y del rol de las mujeres en la historia, especialmente en los siglos XIX y XX. Es la segunda mujer en ganarlo después de Sol Serrano, en 2018.

    Académica honoraria de la Universidad Diego Portales (UDP), fue postulada por la escuela de Historia de esta casa de estudios, cuyo rector, Carlos Peña, explicó a Culto los motivos por los cuales la institución patrocinó su postulación. “La profesora Stuven posee una obra historiográfica que contribuye a una mejor comprensión de lo que somos y de la forma en que se configura la memoria. Ha contribuido a ello su enfoque de historia conceptual que muestra de qué forma los conceptos que usamos no son meramente descriptivos, sino que en ellos precipita y decanta una cierta forma de concebir la realidad y la condición de la comunidad política en ella”.

    “Sus trabajos sobre el orden y la forma en que se constituye, acerca de los debates republicanos o sobre el lugar de la religión en la sociedad o el papel de las mujeres, muestran ese enfoque que constituye un aporte intelectual inestimable en la producción historiográfica que es siempre, y a la vez, una forma de explorar y constituir nuestra memoria”.

    En su carta de presentación a la candidatura, Peña agregó: “La profesora Ana María Stuven ha concebido su quehacer intelectual en estrecho contacto con los problemas que configuran a la esfera pública, participando en debates y en intercambios de puntos de vista que atañen a la vida en común, mostrando así que su vocación por las ideas no se refiere solo a tenerlas como objeto de estudio y de análisis, sino también alcanza a la disposición a expresarlas contribuyendo así a la deliberación pública”.

    17.06.2026 Entrevista a Ana María Stuven - Historiadora Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Entre sus publicaciones se encuentran La República en sus laberintos, Debates republicanos en Chile. Siglo XIX, obra realizada junto a Gabriel Cid, e Historia de las mujeres en Chile, título del que fue coeditora. Además de Salir del infierno: Historias de mujeres y cárcel y Feminismo: un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile.

    También es autora del libro La seducción del orden (2000), un título donde exploró cómo durante la década de 1840 la noción del consenso fue vital para lograr el objetivo de encauzar la noción de orden, y que cualquier debate o discrepancia no podía salir de los límites impuestos por tal discurso para poder tener validez. Fue reeditado en 2023 y así lo definió en entrevista con Culto.

    “Me pareció pertinente porque en los últimos tiempos ha aflorado con mucha fuerza el recurso al orden como la principal preocupación ciudadana. Un orden que, en el caso actual, remite más bien hacia la seguridad y, en síntesis a lo que entendemos como orden público, es decir, control de la delincuencia y de las expresiones violentas”.

    “El libro que reeditamos investigó en torno a los valores de la clase dirigente chilena en la década de 1840, un momento de apertura política después de la muerte de Portales, entre los cuales el orden aparecía como aquello que, si vigente, habría hacia el cambio y la inclusión. En caso de inseguridad pública, inmediatamente la sociedad tendía hacia la imposición de medidas restrictivas y a la preponderancia de posturas más bien conservadoras y restrictivas”.

    Asimismo, Stuven es fundadora de la Corporación Abriendo Puertas, organización dedicada al trabajo con mujeres privadas de libertad y a su reinserción social. Esta dimensión de su trayectoria ha complementado su investigación sobre las mujeres, extendiendo su reflexión académica hacia ámbitos de participación y compromiso con la sociedad.

    El rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, felicitó a la académica en nombre de la Universidad, reconociendo su “valiosa obra historiográfica”. “Sus investigaciones sobre las ideas políticas y el papel de las mujeres en la historia han contribuido a comprender mejor lo que somos y la manera en que construimos nuestra memoria como sociedad”, expresó.

    Creado en 1974, distingue a aquellos investigadores que se hayan destacado en el campo de la historiografía nacional, los estudios históricos. Se concede el galardón cada dos años, recibiendo el premiado una suma de dinero, en la actualidad son $ 13.186.565 entregados por una sola vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM.

    Este 2026, el jurado que entregó el premio fue conformado por María Paz Arzola González, Ministra de Educación; Alejandra Mizala Salces, Rectora de la Universidad de Chile; Egon Montecinos Montecinos, Rector Universidad Austral, representante del CRUCH; Jacqueline Dussaillant Christie, representante Academia Chilena de la Historia y César Ross Orellana, Premio Nacional de Historia 2024 último galardonado.

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