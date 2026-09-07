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    Insaciable, la película de terror para la era Ozempic: “El cambio de peso no es suficiente”

    Una estudiante de medicina que desea adelgazar es la protagonista del filme que acaba de llegar a las salas chilenas. Parte de la tradición del cine de terror corporal, la producción aborda la dismorfia y el auge de nuevos medicamentos usados para bajar de peso. La actriz Midori Francis revela las claves en entrevista con Culto.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Insaciable, la película de terror para la era Ozempic: “El cambio de peso no es suficiente”

    Insaciable gira en torno Hana (Midori Francis), una estudiante de medicina que vive una experiencia transformadora en el momento en que se encuentra con una vieja amiga del colegio que ha perdido mucho peso. Cuando descubre que su adelgazamiento es producto de una pastilla que contiene cenizas humanas, en vez de sentirse aterrada, opta por incinerar una parte de un cadáver obeso –apodado “Big Bertha”– y probar si ese mismo tratamiento genera el mismo efectivo.

    Con esa premisa, propia de la tradición del cine de horror corporal, la directora Natalie Erika James explora la dismorfia, los trastornos alimenticios y el auge de medicamentos como el Ozempic.

    De acuerdo con la actriz Midori Francis, la protagonista de la película, Insaciable aborda una “una verdad universal”.

    “Puedes cambiar tu cuerpo todo lo que quieras, pero si no te ocupas de ti mismo y de todos los demás sentimientos y aspectos de tu vida, cambiar a nivel externo no va a solucionar lo interno”, señala, para luego agregar: “El cambio de peso por sí solo no es suficiente. A veces empeora mucho las cosas”.

    Exhibida en los festivales de Berlín y Sundance –y ya disponible en los cines chilenos–, la película obligó a Francis a pasar por un extenuante proceso de maquillaje y prostéticos.

    “Filmamos su proceso de pérdida de peso de forma desordenada y en muy poco tiempo, así que, naturalmente, no podía subir y bajar de peso de esa manera aunque quisiera, porque físicamente no funcionaría. Así que usamos prótesis para cuando está más gorda y más delgada, y mucho maquillaje y prótesis para mostrar su lado demacrado”, explica.

    En ambos casos el reto era uno solo: “Lo más intimidante era cómo contar esta historia de una manera que respetara a Hana como ser humano”.

    Y agrega: “Siempre quise honrar y respetar que es una persona real y nunca convertirla en una caricatura en ningún sentido. Eso fue lo más intimidante: ¿cómo la hago sentir real, cómo le muestro respeto?”.

    Aunque la película supuso una desafío de alta exigencia física y mental, otro proyecto le otorgó un piso de confianza para afrontar de mejor modo el rodaje: Grey’s anatomy, donde interpretó a Mika Yasuda entre las temporadas 19 y 21. De acuerdo a lo relata a este medio, participar en la popular serie le concedió “la confianza para fingir ser doctora”.

    “Cuando entré en Grey’s anatomy, estaba tan avergonzada y asustada, porque respeto muchísimo a los doctores. Mi prima es doctora, por lo que sé el tiempo y la formación que requiere. Pero al final pensé: ¿sabes qué? Puede que no sea la actriz más inteligente que haya interpretado a una doctora, pero puedo decir con certeza que probablemente no soy la más tonta, así que estaré bien. Y después de muchos años en esa serie, simplemente gané confianza al usar el lenguaje médico, al sostener un bisturí, al fingir ser esa persona. Así que, cuando terminé y llegué a Insaciable a ponerme la bata, fue fácil tener esa confianza. Y la confianza es clave”, enfatiza.

    -En otras ocasiones ha mencionado que ha notado que algunas personas se sienten un poco incómodas con su presencia al final de las proyecciones de Insaciable. ¿Por qué cree que ha ocurrido eso?

    Sí, es muy gracioso. Decimos que la villana de la película es Grace, el cadáver, o como se le conoce cruelmente, Bertha, pero al final es Hana. No quiero spoilear nada, pero al final es Hanna quien se convierte en la villana de esta película. Quiero ser muy clara. Es la falta de amor propio de Hanna. Ella no se corrige y termina arruinando todo a su alrededor. Y sí, después de los créditos finales, cuando estábamos en el momento de las preguntas y las respuestas, noté que algunas personas se sentían un poco incómodas en mi presencia y pensé: oh, esto es algo nuevo, no sé si como actriz he interpretado alguna vez un papel que haya provocado esa reacción. Fue interesante y, me atrevo a decir, un poco divertido.

    -¿Con qué le gustaría que se quedara el público tras ver la película?

    Siempre digo que depende de cada uno. No puedo controlarlo, pero espero que se entretengan. Espero que sientan algo. Y mis reacciones favoritas han sido, en general, las de personas que se sienten impulsadas a reflexionar y a dialogar sobre el filme.

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    Más sobre:CineInsaciableNatalie Erika JamesMidori FrancisDanielle MacdonaldMadeleine MaddenRobert TaylorSaccharineGrey's AnatomyFestival de SundanceFestival de BerlínCine Culto

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