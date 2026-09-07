La mala noticia que recibe Manuel Pellegrini desde directiva del Betis en la previa del debut por la Champions

El mercado se cerró en Europa y la temporada toma un rumbo definitivo con el inicio de la Fase de Liga de la Champions League. Una versión diferente, con un viejo invitado, cuando el Betis de Manuel Pellegrini regrese a la acción tras 21 años, cuyo primer obstáculo será el duelo como visitante al Lille de Francia.

La delegación viajó este lunes rumbo al norte del país galo, donde lo espera el hijo de Carlo Ancelotti, Davide, en la banca de los Dogos. El primero de los ocho partidos que componen esta parte de la competición, calendario que tiene como platos fuertes para los sevillanos la visita del Arsenal inglés, además de las salidas contra Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

Sin embargo, en la previa del cierre del libro de pases, el técnico chileno Manuel Pellegrini se quejó frecuentemente de la falta de refuerzos. Más aún, uno de sus objetivos para reforzar el plantel terminó fichando por Ajax de Países Bajos.

“La plantilla es bastante parecida a la temporada anterior. Han llegado algunos jugadores, han salido otros. Si es mejor o peor, solamente lo dirán los resultados. Más que hablar de Amrabat, hablo de una idea futbolística. Por supuesto que como técnico es mejor contar con un jugador que ya estuvo aquí, que sabe la dinámica del juego, que ha estado con nosotros. Muchas veces tampoco se puede conseguir, pero sería un avance importante para nosotros”, decía hace un par de semanas.

Malas noticias

Pese a las exigencias, la directiva considera que el periodo de contrataciones dejó un buen balance para los béticos. Así quedó claro tras las declaraciones del vicepresidente José Miguel Catalán, quien habló fuerte en la previa del debut europeo.

“Manuel (Pellegrini) ha estado muy contento y satisfecho con el equipo. Como sabemos, todos los entrenadores quieren más y más. Todos quieren mejorar las plantillas, porque siempre son mejorables; pero sinceramente estamos todos muy satisfechos”, contestó el dirigente de los andaluces.

Consultado por el frustrado regreso del marroquí Amrabat, apuntó que “el centro del campo está cubierto, ha salido Amrabat y ha venido Facundo Bernal, quien lo está haciendo muy bien. La salida de Altimira se ha tapado Dani Ceballos. Estamos muy contentos todos, él (Pellegrini) por supuesto que también. Ahora, vamos por todo”.

Una temporada exigente, en la que los sevillanos deberán enfrentar tres competiciones: LaLiga, la Copa del Rey y el torneo internacional. El 1 de enero próximo, la dirección deportiva tiene la opción de inscribir nuevos jugadores, pero la apretura económica de la institución complica ese escenario, lo que complica al Ingeniero.

“Nunca se descarta que se produzcan nuevas salidas, porque sabemos que hay algunos jugadores que cuentan menos. mientras haya mercados abiertos siempre es una posibilidad, pero realmente no hay una actividad importante. Consideramos que la plantilla está cerrada. Para enero no ha quedado remanente. Vamos al límite y agotamos todos nuestros recursos financieros”, explicó Catalán.

Asimismo, agregó que “cuando sea enero se valorarán los ingresos y gastos que ha habido por si realmente hay alguna partida más. Lo normal es que no hagamos nada en enero. El mercado de invierno debe ser un mercado por si has tenido alguna lesión importante o algo así.