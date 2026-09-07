SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    DT de Montreal critica a Alexis Sánchez y al plantel en medio de la crisis: “Los jugadores deben mostrar calidad”

    El francés Philippe Eullaffroy exhortó a sus jugadores tras la derrota del sábado en Filadelfia. “Tenemos que hacer una autocrítica”, aseguró el técnico.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    DT de Montreal critica a Alexis Sánchez y al plantel en la crisis. FOTO: X @cfmontreal

    La crisis del CF Montreal está declarada. La derrota del sábado en Filadelfia fue la quinta en la última docena de partidos en la Major League Soccer. Más aún, en ese tramo, la escuadra de Quebec solo consiguió una victoria.

    Pobre campaña, en líneas generales, que tiene a la escuadra canadiense en el último puesto de la Conferencia del Este, a siete puntos del noveno lugar, la última plaza para avanzar a los playoffs en la lucha por el título.

    Una distancia que a esta altura resulta casi insalvable, a cinco fechas de la temporada regular, la cual se acaba el 10 de octubre próximo. No solo en términos numéricos, sino también futbolísticos. Una escuadra discreta, que no despega, pese a la llegada del chileno Alexis Sánchez como jugador franquicia.

    Ni siquiera la primera titularidad del tocopillano pudo cambiar el rumbo del elenco. La estrella de 37 años intentó dar control, liderazgo y salida a sus compañeros. Sin embargo, quedó en evidencia que todavía no está bien físicamente, después de casi seis meses sin jugar esa cantidad de minutos en alta competencia.

    Encima la discreta participación de sus principales futbolistas, como el delantero ghanés-alemán Prince Owusu quien incluso perdió un penal muy mal ejecutado, fue la composición necesaria para cosechar una merecida derrota de 2-0 ante el local Union.

    Mal diagnóstico

    Consumada la derrota, el vestuario del Montreal dejaba en evidencia la frustración de un plantel que no logra despegar. Tal como describen los medios locales, el técnico francés Philippe Eullaffroy, con el rostro demudado intentaba explicar las sensaciones frente a esta nueva caída de la franquicia propiedad de la familia Saputo.

    Y es que se viven momentos complicados en la interna del club. En abril pasado, tras un pobre inicio de temporada, la dirigencia decidió la salida del entrenador italiano Marco Donadel, quien estuvo más de un año al mando del plantel. De esa manera, decidieron el interinato del galo, quien no ha podido enderezar el rumbo.

    En ese escenario, el adiestrador europeo que recibió al histórico atacante chileno no pudo rehuir a los cuestionamientos que ha provocado la pésima campaña de los canadienses. En ese sentido, el DT exhortó a Alexis Sánchez y al plantel para que demuestren sus verdaderas condiciones para mejorar la triste campaña.

    “Existe la suficiente riqueza en el plantel para que este club tenga un mayor éxito en esta liga. Sin embargo, los jugadores deben demostrar calidad, solo depende de ellos. No haremos el balance de la temporada esta noche”, resumió Eullaffroy en declaraciones que reproduce el sitio local Dans Les Coulisses.

    En la misma alocución, el adiestrador francés no pudo dejar de lado la complicada situación de sus dirigidos en la tabla de posiciones. Es más, afirmó que se debe evaluar las actuaciones para intentar salir de la última plaza.

    “Por el momento, estamos últimos, no hay otra lectura. No tenemos más remedio que hacer una autocrítica. En ningún momento podemos decir que, en este momento, somos mejores que los demás”, advirtió el técnico de la escuadra de Quebec.

    Más sobre:FútbolMajor League SoccerAlexis SánchezMontrealPhilippe Eullaffroy

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El petróleo salta y el barril roza los US$ 100 mientras Goldman Sachs eleva proyección para el precio

    Roban cuatro obras de arte del museo Renoir, en el sur de Francia

    Emiten alerta meteorológica por vientos para las regiones de Atacama y Antofagasta

    Haaretz dice que Netanyahu ignoró aviso de Emiratos Árabes Unidos sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023

    Homicidio en San Ramón: una persona fallecida y otra herida tras balacera

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Jorge Garcés, exdirigente de la UC: “Cruzados cedió ante la presión y no tuvo fuerza para sostener al Tati Buljubasich”

    Jorge Garcés, exdirigente de la UC: “Cruzados cedió ante la presión y no tuvo fuerza para sostener al Tati Buljubasich”

    2.
    El millonario salario de Darío Osorio en Crystal Palace lo encumbra como uno de los chilenos mejor pagados del planeta

    El millonario salario de Darío Osorio en Crystal Palace lo encumbra como uno de los chilenos mejor pagados del planeta

    3.
    “El chileno se esforzó al máximo”: en Suecia destacan el ingreso de Lucas Assadi en el empate de AIK ante Malmö

    “El chileno se esforzó al máximo”: en Suecia destacan el ingreso de Lucas Assadi en el empate de AIK ante Malmö

    4.
    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    5.
    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 8 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 8 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Emiten alerta meteorológica por vientos para las regiones de Atacama y Antofagasta
    Chile

    Emiten alerta meteorológica por vientos para las regiones de Atacama y Antofagasta

    Una persona fallecida y otra herida deja balacera en la comuna de San Ramón

    Así funciona la red de Metro este martes 8 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    El petróleo salta y el barril roza los US$ 100 mientras Goldman Sachs eleva proyección para el precio
    Negocios

    El petróleo salta y el barril roza los US$ 100 mientras Goldman Sachs eleva proyección para el precio

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío

    Gremio automotriz dice que el “bencinazo” aceleró la venta de autos de bajas emisiones, pero ve difícil la meta de 2030

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio
    Tendencias

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    Estas son todas las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el pronóstico

    En medio de las Fiestas Patrias: así se jugará el fútbol en los Juegos Odesur con la Roja Sub 20 masculina y femenina
    El Deportivo

    En medio de las Fiestas Patrias: así se jugará el fútbol en los Juegos Odesur con la Roja Sub 20 masculina y femenina

    Chile debuta contra Hong Kong China: la programación del World Rugby U20 Challenger 2026

    “El chileno se esforzó al máximo”: en Suecia destacan el ingreso de Lucas Assadi en el empate de AIK ante Malmö

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos
    Tecnología

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    Hope: anuncian estreno en Chile de explosiva cinta surcoreana que compitió en Cannes
    Cultura y entretención

    Hope: anuncian estreno en Chile de explosiva cinta surcoreana que compitió en Cannes

    “Yo vengo con un pasado bastante tenebroso”: lanzan el trailer del documental sobre Eugenio Berríos

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Roban cuatro obras de arte del museo Renoir, en el sur de Francia
    Mundo

    Roban cuatro obras de arte del museo Renoir, en el sur de Francia

    Haaretz dice que Netanyahu ignoró aviso de Emiratos Árabes Unidos sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023

    Ucrania eleva a cerca de 1,5 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?