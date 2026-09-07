DT de Montreal critica a Alexis Sánchez y al plantel en medio de la crisis: “Los jugadores deben mostrar calidad”

La crisis del CF Montreal está declarada. La derrota del sábado en Filadelfia fue la quinta en la última docena de partidos en la Major League Soccer. Más aún, en ese tramo, la escuadra de Quebec solo consiguió una victoria.

Pobre campaña, en líneas generales, que tiene a la escuadra canadiense en el último puesto de la Conferencia del Este, a siete puntos del noveno lugar, la última plaza para avanzar a los playoffs en la lucha por el título.

Una distancia que a esta altura resulta casi insalvable, a cinco fechas de la temporada regular, la cual se acaba el 10 de octubre próximo. No solo en términos numéricos, sino también futbolísticos. Una escuadra discreta, que no despega, pese a la llegada del chileno Alexis Sánchez como jugador franquicia.

Ni siquiera la primera titularidad del tocopillano pudo cambiar el rumbo del elenco. La estrella de 37 años intentó dar control, liderazgo y salida a sus compañeros. Sin embargo, quedó en evidencia que todavía no está bien físicamente, después de casi seis meses sin jugar esa cantidad de minutos en alta competencia.

Encima la discreta participación de sus principales futbolistas, como el delantero ghanés-alemán Prince Owusu quien incluso perdió un penal muy mal ejecutado, fue la composición necesaria para cosechar una merecida derrota de 2-0 ante el local Union.

Mal diagnóstico

Consumada la derrota, el vestuario del Montreal dejaba en evidencia la frustración de un plantel que no logra despegar. Tal como describen los medios locales, el técnico francés Philippe Eullaffroy, con el rostro demudado intentaba explicar las sensaciones frente a esta nueva caída de la franquicia propiedad de la familia Saputo.

Y es que se viven momentos complicados en la interna del club. En abril pasado, tras un pobre inicio de temporada, la dirigencia decidió la salida del entrenador italiano Marco Donadel, quien estuvo más de un año al mando del plantel. De esa manera, decidieron el interinato del galo, quien no ha podido enderezar el rumbo.

En ese escenario, el adiestrador europeo que recibió al histórico atacante chileno no pudo rehuir a los cuestionamientos que ha provocado la pésima campaña de los canadienses. En ese sentido, el DT exhortó a Alexis Sánchez y al plantel para que demuestren sus verdaderas condiciones para mejorar la triste campaña.

“Existe la suficiente riqueza en el plantel para que este club tenga un mayor éxito en esta liga. Sin embargo, los jugadores deben demostrar calidad, solo depende de ellos. No haremos el balance de la temporada esta noche”, resumió Eullaffroy en declaraciones que reproduce el sitio local Dans Les Coulisses.

En la misma alocución, el adiestrador francés no pudo dejar de lado la complicada situación de sus dirigidos en la tabla de posiciones. Es más, afirmó que se debe evaluar las actuaciones para intentar salir de la última plaza.

“Por el momento, estamos últimos, no hay otra lectura. No tenemos más remedio que hacer una autocrítica. En ningún momento podemos decir que, en este momento, somos mejores que los demás”, advirtió el técnico de la escuadra de Quebec.