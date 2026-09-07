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    El millonario monto que se embolsa Alejandro Tabilo tras ser eliminado por Zverev en la tercera ronda del US Open

    El tenista chileno se despide con la mejor actuación de su carrera en el Grand Slam estadounidense y, de paso, con un importante premio económico por avanzar varias fases.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El millonario premio que se embolsa Alejandro Tabilo tras su paso por el US Open.

    Alejandro Tabilo (28° ranking ATP) cerró su participación en el US Open tras caer en la tercera ronda ante Alexander Zverev (2°), por parciales de 6-2, 7-6 (2) y 6-2. El tenista chileno tuvo un aceptable recorrido por Nueva York, firmando la mejor actuación de su carrera al avanzar por primera vez hasta esta instancia del Grand Slam estadounidense.

    Pero eso no es lo único positivo que se lleva de su paso por Flushing Meadows. El chileno, además, saca cuentas alegres por embolsarse un millonario premio. A partir de lo que le otorga el circuito, la raqueta nacional sumará US$290 mil, monto que se traduce en cerca de 270 millones de la moneda local.

    El incentivo económico se explica a través de las rondas que avanzó en el certamen disputado en la Gran Manzana. En el debut, Jano se impuso por 6-3, 6-3, 6 (7)-7 y 6-3 al alemán Yannick Hanfmann (54°) y, posteriormente, derrotó al australiano Alexei Popyrin (130°) en la segunda fase, por un marcador de 2-6, 7-6 (4), 7-6 (3) y 6-2.

    Alejandro Tabilo se embolsa un millonario premio por su paso en el US Open. Foto: @ATPTour_ES en X.

    Esta suma de dinero también se suma a la importante cifra que conquistó en su paso por Roland Garros. Tras llegar a los octavos de final en la arcilla parisina, Tabilo recibió un cheque por 285 mil euros (poco más de 295 millones de pesos), luego de su caída con el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°).

    Por último en otro ámbito positivo, su actuación en Nueva York le permite aparecer momentáneamente en el puesto 26 del ranking ATP en vivo (ascendiendo dos lugares, de forma transitoria), aunque deberá esperar el resto de los resultados para conocer su posición definitiva.

    Ahora su próximo destino está en Chile, pues debe viajar al país para afrontar la esperada serie de Copa Davis ante España, durante el 19 y 20 de septiembre, en el Court Central Anita Lizana. En el equipo capitaneado por Nicolás Massú, intregará la nómina junto a Tomás Barrios, Christian Garin y Matías Soto.

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    Más sobre:TenisAlejandro TabiloUS OpenAlexander ZverevPolideportivo

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