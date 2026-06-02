El millonario cheque que se embolsa Alejandro Tabilo tras quedarse en los octavos de final de Roland Garros

El paso de Alejandro Tabilo por Roland Garros llegó a su fin este lunes. La raqueta nacional, 36° del ranking ATP, cayó en tres sets contra el canadiense Félix Auger-Aliassime en la ronda de los octavos de final del Grand Slam parisino.

A pesar de esto, el chileno consiguió puntos importantes para mantenerse dentro de los mejores 50 deportistas del planeta y sumó un millonario premio económico.

Según destaca el ranking en vivo, Tabilo consiguió 150 unidades en su paso por Roland Garros, lo que le significa de momento escalar cinco ubicaciones para transformarse en el nuevo 31° del planeta.

Además, esta actuación le permite llevarse un cheque por 285 mil euros (poco más de 295 millones de pesos) por haber llegado hasta la cuarta ronda de Roland Garros.

En el debut, Alejandro Tabilo se impuso con comodidad al polaco Kamil Majchrzak con parciales de 6-1, 6-3 y 6-4.

“Me ayudó mucho el saque, estuve muy cómodo con mi servicio, creo que tuve muy pocas chances de break en contra y lo aproveché mucho”, dijo el zurdo tras la victoria en diálogo con ESPN.

Allí también mencionó que también supo aprovechar las condiciones de la cancha para desarrollar su juego. “Apenas calenté en esta cancha noté que era un poquito menos arcilla que lo normal, la cancha estaba un poquito más rápido y eso siempre me favorece un poquito a mí y con el saque, justo en el último juego tuve pelotas nuevas, sentía que el servicio me picó increíble. Aproveché las ventajas”, expuso.

En la segunda ronda, el chileno debía enfrentar a Valentin Vacherot. Sin embargo, el monegasco había terminado su duelo anterior con molestias físicas que le impidieron estar presente para medirse contra Jano, por lo que la raqueta nacional avanzó de manera directa al tercer partido por primera vez en Roland Garros.

Así, debió chocar contra la promesa local Moise Kouamé, de 17 años, y terminó saliendo airoso del duelo, al superar al galo por parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9).

A pesar de todo esto, Félix Auger-Aliassime consiguió frenar el avance de Tabilo en el torneo que tendrá un campeón inédito tras las eliminaciones de figuras como Jannik Sinner (1°) o Novak Djokovic (4°).