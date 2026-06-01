La sinceridad de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Cambio todo el dinero que gané acá por ser campeón del mundo”

La selección de Uruguay presentó este fin de semana la lista de futbolistas que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026. Y este lunes, Marcelo Bielsa ofreció una conferencia de prensa en la que pudo aclarar algunas dudas asociadas al listado.

El rosarino, de entrada, no ocultó su ambición por destacar en la próxima cita mundialista. “Dicen que yo gano una fortuna… Si todo lo que gané en los años que llevo acá, me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o salir campeón del mundo, ¿quién no lo pagaría?”.

Claro que también se di el tiempo para aclarar una frase emitida en un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. “Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar en una Copa del Mundo”, indicó en aquel momento, palabras que daban a entender el cierre de su ciclo con la Celeste.

Ahora aclaró que “en una actividad organizada por la AUF dije que el Mundial era un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando. La palabra culminar no significa terminar. Culminar es el punto más alto de una etapa y nosotros habíamos trabajado en partidos amistosos, Eliminatorias, Copa América y el Mundial evidentemente es el punto más alto de la etapa. Yo no hablé de terminar. Efectivamente termina mi vínculo con la AUF pero siempre me hubiera parecido irrespetuoso de mi parte anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, comentó.

“Desde mi punto de vista si alguien que no está obligado a responder respecto de su futuro y anticipa una decisión que únicamente se corresponde con la negativa a una posibilidad, para mí eso es menos valorar a la organización a la que pertenezco hasta el fin de mi contrato, entonces la palabra culminar no es terminar sino simplemente señalar que es el punto más alto de una etapa frente a lo que no hay ninguna duda”, insistió.

“Resumiendo este concepto, el otro concepto es lo referido a que es cierto que finaliza un contrato y que nunca anticipo decisiones frente a posibilidades que no existen. Si me veo obligado contesto sino no porque no corresponde contestar de acuerdo a cómo lo acabo de explicar”, agregó.

Las ausencias

Marcelo Bielsa también dio a conocer su postura por dejar fuera a Nahitan Nández: “Hay otro tema que quería nombrar que es el tema de Nández. Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos. No hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Primero Nández nunca tuvo conmigo diferencias o discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. Yo no tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar a ningún jugador”, compartió.

Nahitan Nández no fue considerado para el Mundial. ANDRES CUENCA

“En el caso específico de Nández, entiendo el asombro porque Nández fue un jugador que jugó con regularidad y fue convocado con regularidad”, admitiendo más adelante que en la Copa América (2024) fue el jugador que mejor jugó del equipo".

En la misma línea, comentó que “tuvo una buena temporada en su club, destacada, como en todos los casos yo vi y analicé todos los partidos. Nández juega por todo el sector derecho, tanto en la selección como en su club. En la selección ha jugado de lateral, algunas veces, pocas, como volante. En su club ha jugado por toda la banda: lateral, volante y extremo. En la posición de lateral derecho elegí a Guillermo Varela, Federico Valverde, Rondal Araujo. Para la posición de volante elegí a Rodrigo Bentancur, Valverde y Nicolás De La Cruz. Para la posición de extremo elegí a Valverde, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio”.

También hizo referencia a Luis Suárez: “En el momento que Suárez nos comunicó en el partido despedida que se hizo que el prefería dejar su espacio en el equipo entre otros argumentos que en su momento él dijo públicamente era que esperaba o propiciaba el desarrollo de algunos jugadores jóvenes que eran alternativas en su posición. A partir de ahí, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre fueron los que más asumieron la posición de centroatacante. Luego él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que siempre yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. De hecho yo no tengo ninguna diferencia con Suárez pero opté por Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. Todas las decisiones que uno toma pueden constituir errores, pero son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo. Siempre el que toma decisiones somete lo que elige a la opinión de todo el mundo en el fútbol. Y yo me someto a eso, pero explico los motivos”.