Fito Páez estrena el video oficial de “Las fuerzas armadas del amor” : velo aquí

Fito Páez presentó el video oficial de Las fuerzas armadas del amor, el nuevo single de su reciente álbum Shine. La pieza audiovisual, protagonizada por la actriz argentina Sofía Gala Castiglione y dirigida por José Fogwill, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El video abre con una imagen potente: las piernas de alguien caído en una escalera. La protagonista pasa al lado sin detenerse demasiado y se sumerge en la noche porteña, interactuando con distintos personajes de la cultura local. De esta manera, el clip refleja tanto la vulnerabilidad como la vitalidad que atravesó Fito en los últimos tiempos.

Un renacer tras el dolor

Como el propio Páez reveló durante el evento de lanzamiento de Shine, el disco representa un renacer después de un periodo de extrema vulnerabilidad. Todo comenzó con el fuerte accidente que sufrió en Madrid al caer de una escalera, que le provocó 11 fracturas en 9 costillas.

“Las fuerzas armadas del amor” es una oda a la amistad y al sostén colectivo. La canción narra en primera persona el incidente y cómo el músico pudo salir adelante gracias al amor y el apoyo de sus cercanos. La lírica, directa, clara y punzante, se potencia en el video con una narrativa que recorre el proceso completo: desde la caída hasta la vuelta a los escenarios y la creación de nueva música.

Además de Sofía Gala Castiglione, participan en el clip destacadas personalidades de la cultura argentina que refuerzan el espíritu comunitario de la obra: Liliana Herrero, Daniel Melingo, Leroy Rotman, Margarita Páez, Pablo Potenzoni (Todos Tus Muertos), Juana Gallardo (Dum Chica, Cortafierros), La piba berreta, K4, Marté, Lucía Moyano Rebón, Martín López, Bernando Candel, Lara Baldino, Dulcinea Damevin y Lady Trombón, entre otros.

La idea y el guión estuvieron a cargo de Nicolás Ferrario, Ezequiel Mandelbaum y José Fogwill. La estética del video —con su paleta de colores, el arrebato sensorial y la dinámica narrativa— continúa la línea iniciada en el cortometraje Todos los Fitos, también dirigido por Fogwill.

Fito Páez estrena el video oficial de “Las fuerzas armadas del amor” : velo aquí