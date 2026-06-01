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    Culto

    Def Leppard regresa a Chile con Extreme como invitado

    La leyenda del rock se presentará el 8 de noviembre en el Movistar Arena, en un show junto a los hombres del clásico More than words. Las entradas saldrán a la venta en los próximos días.

    Por 
    Equipo de Culto

    Los británicos Def Leppard se alistan para su reencuentro con el público chileno, en un concierto que tendrá a Extreme como invitados.

    La icónica agrupación británica, autora de discos fundamentales como Pyromania y Hysteria, volverá a desplegar clásicos inmortales como Pour Some Sugar on Me, Love Bites, Photograph y Rock of Ages, en un show que no solo celebra su legado, sino también su vigencia artística tras recientes giras internacionales de estadios.

    Por su lado, Extreme presentará un un repertorio cargado de potencia, virtuosismo y clásicos inolvidables. La banda liderada por Gary Cherone y el virtuoso guitarrista Nuno Bettencourt alcanzó reconocimiento global con éxitos como More Than Words, Hole Hearted, Decadence Dance y Get the Funk Out.

    La cita en Chile será el domingo 8 de noviembre de 2026 en Movistar Arena. En cuanto a las entradas, el proceso comenzará con una Preventa Fans el martes 2 de junio a las 10:00 horas, sin descuento, mediante un código secreto enviado directamente por la banda a sus clientes de membresía.

    Posteriormente, el jueves 4 de junio a las 10:00 horas, se habilitará la Preventa Spotify, también sin descuento y con acceso exclusivo a través de un código enviado por la plataforma a usuarios seleccionados.

    Luego, el viernes 5 de junio a las 10:00 horas, comenzará la Preventa BancoEstado, con un 20% de descuento pagando exclusivamente con tarjetas BancoEstado, válida por 24 horas y/o hasta agotar stock. Finalmente, la Venta General se abrirá el sábado 6 de junio a las 10:00 horas a través del sistema de venta PuntoTicket.

    Más sobre:Def LeppardExtremeConciertosMúsicaMúsica Culto

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