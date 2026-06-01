HBO ha dado a conocer el tráiler oficial de la tercera temporada de la serie original House of the dragon, que se estrena el domingo 21 de junio a las 21:00 en HBO y en HBO Max. La temporada contará con ocho episodios que se emitirán semanalmente, y está previsto que finalice el 9 de agosto.

Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

El equipo detrás de camáras está encabezado por el cocreador, showrunner y productor ejecutivo: Ryan Condal; el cocreador y productor ejecutivo George R. R. Martin; y productores ejecutivos Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin.

HBO estrena trailer oficial de la tercera temporada de House of the dragon: velo aquí