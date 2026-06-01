Homicidio en Chillán: hombre fue baleado en plena vía pública por desconocidos

Un hombre perdió la vida tras ser baleado en plena vía pública la comuna de Chillán, en la Región de Ñuble.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 21:30 horas en la población Purén, a la altura del número 58 del pasaje 11, cuando desconocidos descendieron desde un vehículo disparando en contra de la víctima.

El hombre, identificado como Rodrigo Miranda Canales de 45 años, recibió varios impactos de bala en las piernas falleciendo a los pocos minutos.

Según detalló el fiscal Mauricio Mieres, “la víctima fue ayudada por el dueño de la casa, ingresó a la vivienda y posteriormente falleció en el lugar”.

El cuerpo del fallecido fue remitido al Servicio Médico Legal (SML) de Chillán, para realizarle la autopsia de rigor.

Al lugar llegó personal de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI, para realizar las diligencias de rigor.