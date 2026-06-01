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    Desalojan y demuelen vivienda vinculada al tráfico de drogas en la comuna de Padre Hurtado

    Según detalló el alcalde de la comuna, el domicilio "se había transformado en un punto de delincuencia, de temor y de inseguridad para el sector".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Demuelen vivienda vinculada al tráfico de drogas en Padre Hurtado.

    Durante la mañana de este lunes, en la comuna de Padre Hurtado se llevó a cabo el desalojo y demolición de una vivienda vinculada al tráfico de drogas en la comuna.

    Según detalló el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz Heredia, el operativo ocurre luego de múltiples denuncias por parte de los vecinos del sector y una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones, donde se logró la detención de cuatro personas vinculadas al delito de narcotráfico.

    “Decidimos este lunes junto a Carabineros y nuestro equipo municipal después de un trabajo importante también administrativo, hacer la demolición de esta vivienda que se había transformado en un punto de delincuencia, de temor y de inseguridad para el sector”, detalló el alcalde.

    Muñoz además detalló que la demolición fue decretada por la Municipalidad en el marco de las facultades que entrega la Ley General de Urbanismo y Construcción, y “resguardando siempre los procedimientos administrativos correspondientes”.

    “En Padre Hurtado no vamos a permitir que el narcotráfico se tome en nuestros barrios, vamos a seguir trabajando coordinado con la Policía, con la Fiscalía y especialmente con nuestras vecinas y vecinos porque la seguridad se construye con decisión, con presencia en terreno y con acciones concretas”, expresó.

    Más sobre:PolicialPadre HurtadoDemoliciónNarcotráfico

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