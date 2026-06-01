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    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    El solemne acto realizado cada año ha dejado una serie de anécdotas alejadas, y a veces no tanto, del ámbito político que marca el discurso presidencial. Desde errores inesperados a peleas han marcado este acto, que tendrá este año por primera vez al Presidente José Antonio Kast.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    marcelo segura

    Este 1 de junio de 2026, el Presidente José Antonio Kast realizará frente al Congreso en Valparaíso su primera Cuenta Pública a la nación.

    Una tradición republicana que se estableció desde la constitución de 1833, la ocasión es una de la mejores oportunidades que tienen los mandatarios para dar cuenta al país del estado de la administración y presentar algunas de las iniciativas que podrían marcar el avance de su gobierno.

    A pesar de la solemnidad que suele acarrear el discurso presidencial, en varias ocasiones la realidad ha llevado a situaciones cómicas o fuera del protocolo que más de una risa han provocado.

    La siguiente es una compilación, probablemente incompleta, de chascarros o bloopers que han marcado las cuenta públicas desde el retorno a la democracia en 1990.

    Pucha la vieja gritona

    Durante la última Cuenta Pública del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1999, una mujer en las tribunas interrumpió en varias ocasiones el discurso del mandatario.

    En un contexto convulso para el país por la detención de Augusto Pinochet en Londres, lo que llevó incluso a un grupo de parlamentarios de la UDI a desplegar un cartel con el mensaje: “Inglaterra y España, no somos colonia. Devuelvan a Pinochet", el mandatario comentó las constantes interrupciones que había sufrido durante una pausa, sin percatarse que tenía el micrófono encendido.

    —Pucha la vieja gritona—, exclamó el jefe de Estado.

    Eduardo Frei Ruiz-Tagle en medio de una de sus cuentas públicas que antes se realizaban los 21 de mayo.

    El Ford Galaxie en problemas

    Una de las tradiciones que ha tomado la Cuenta Pública es que la máxima autoridad se traslade hacia el Congreso a bordo de un Ford Galaxie 500 XL. Sin embargo, en 2017, la presidenta Michelle Bachelet tuvo que finalmente ser trasladada a bordo de un jeep militar.

    Lo anterior luego que el vehículo descapotable quedara en pana. Funcionarios de Carabineros y guardaespaldas se vieron obligados a empujar el vehículo a través de la Avenida España de Valparaíso para poder retirarlo.

    El teleprónter no avanza

    En 2018, el teleprónter le terminó por jugar una mala pasada al presidente Sebastián Piñera.

    El aparato, utilizado para poder leer un texto mientras uno se presenta ante la cámara, finalmente terminó por cortarle el ritmo al mandatario.

    “Vamos a hacer un gran esfuerzo para poder avanzar... y que avance también el teleprónter”, señaló Piñera en un momento que el dispositivo se detuvo.

    Cuenta-Publica-2019-6535359.jpg Leonardo Rubilar/AgenciaUno

    ¿Estamos con paciencia todavía?

    El 2023 el presidente Gabriel Boric superó el récord de la Cuenta Pública más extensa desde el retorno a la democracia: 3 horas con 36 minutos.

    Con la crisis de seguridad siendo uno de los temas que marcaba la agenda, el mandatario bromeó sobre el asunto al preguntar al público presente “¿Estamos con paciencia todavía?“, lo que recibió respuestas negativas por parte de la oposición, que había cargado contra el gobierno en esta materia.

    No hablamos de seguridad entonces respondió casi de inmediato.

    Boric en la Cuenta Pública de 2023. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Las peleas entre parlamentarios

    Las cuentas públicas a lo largo de los años también han dejado una serie de peleas y acaloradas discusiones entre los parlamentarios por distintos temas.

    Por ejemplo, está la confrontación entre los diputados Gabriel Silber (DC) y Leopoldo Pérez (RN) el año 2011 por la aprobación del proyecto de HidroAysén, en la que se trataron de “payasos” y casi escala a los golpes.

    En la Cuenta Pública del 2025, críticas recibieron las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano (PSC), tras mostrar en el Congreso una bandera de Israel en protesta a las medidas del gobierno por el conflicto en la Franja de Gaza.

    Partido Social Cristiano

    Sin embargo, probablemente la más conflictiva desde el regreso a la democracia fue la de 1999, ya mencionada en esta nota. Primero partieron los diputados Alejandro Navarro (PS) y René Manuel García (RN), quienes se trenzaron a golpes luego que Navarra increpara al senador Iván Moreira (UDI) por llevar en su solapa una foto de Augusto Pinochet.

    Michelle, te amooo

    En 2014, y luego que la presidenta del Senado, Isabel Allende, diera por finalizada la sesión, un hombre expresó sus sentimientos hacia la presidenta Michelle Bachelet.

    —Michelle, te amoooooo.

    La mandataria solo le devolvió una sonrisa y comenzó a salir del salón del Congreso junto a los edecanes.

    Michelle Bachelet

    Jugo, galletas y chocman

    Una nota de Chilevisión mostró durante la Cuenta Pública del 2012 a un grupo de adultos mayores que habían asistido para presenciar el acto.

    Sin embargo, entregaron una serie de dudosas razones para asistir a ver el discurso realizado por el presidente Sebastián Piñera.

    “La presidenta que nos defiende a nosotros por los problemas de luz que tenemos nos invitó (...), pero no sabía a qué venía”, sostuvo al reportero.

    Nos dieron un jugo, unas galletas y un chocman para todo el día”, añadió la mujer.

    Más sobre:Cuenta PúblicaAnécdotasMichelle BacheletSebastián PiñeraEduardo Frei Ruiz-TagleFord GalaxieGabriel BoricRicardo Lagos

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