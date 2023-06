Cuenta Pública: oposición acusa anuncios “insuficientes” en seguridad y expresan “discrepancia” al tema económico

En el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso, este jueves, el Presidente Gabriel Boric realizó la segunda Cuenta Pública de su mandato, en la cual abordó sus compromisos en salud, el fallo de la Corte Suprema por las isapres, anunció que eliminarán la tarifa de invierno “lo antes posible”, entre otros.

Desde la oposición, expresaron duras críticas a la alocución del Mandatario. El senador y presidente de RN, Francisco Chuahuán, señaló que “a mí hay un tema que me preocupa, particularmente el serio vacío que hay en tema económico, en materia de generar oportunidades de trabajo. Pareciera que las reformas tributarias son soluciones mágicas a todos los problemas de Chile y no se entiende que golpear con mayores impuestos a las pymes es darles un serio castigo”.

El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, sostuvo que “la crisis delictual y de violencia no es para bromas Presidente Gabriel Boric. Y los anuncios de seguridad: insuficientes y tangenciales. Ya son pocas personas que le creen. Con estas cosas, serán menos. Háganse cargo!”, emplazó.

El fundador de Republicanos, José Antonio Kast, criticó que “si fuera tan necesario contar con más recursos, podría perfectamente licitar trenes, apurar contratos de operación y explotación de litio, recortar programas mal evaluados y dejar de contratar empleados públicos. Es un profundo error, porque si la reforma es nuevamente rechazada o no cumple los objetivos de recaudación significa que se cae el programa”.

Por parte del PDG, emitieron la siguiente declaración. “¿Estamos con paciencia todavía? no hablamos de seguridad entonces” Un Presidente serio no puede hacer bromas con algo tan grave como la inseguridad ciudadana que atraviesa todo Chile”.

En tanto, desde la UDI, el senador y presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, expresó en conversación con TVN una “discrepancia bien a fondo respecto al tema económico, yo esperaba una cosa distinta. En vez de dar respuestas a que todo se arregla con reforma tributaria más impuestos, yo me doy cuenta que Chile hoy tiene una inflación más alta que nunca... yo pensé que iba a haber un plan de desarrollo económico, creo que eso es lo que el país necesita. Que todo se resuelva con reforma tributaria no me calza”.