“No es caridad, es un acto de justicia”: Álvaro Rudolphy y ‘la voz de Garfield’ declaran contra Amazon en juicio de ChileActores

En julio de 2023, ChileActores demandó a Amazon.com Services LLC, acusando a la compañía de utilizar interpretaciones de actores chilenos en su plataforma de streaming Prime Video sin pagar los derechos correspondientes.

El jueves de la semana pasada, el actor Álvaro Rudolphy acudió al centro de Santiago para prestar declaración en el Primer Juzgado Civil de Santiago. La audiencia comenzó a las 8:30 horas, bajo la conducción del magistrado Gabriel Carreño. En ella, Rudolphy respondió a las preguntas de los abogados Pablo Pardo, por el lado demandante, y Paul Magliona, en representación de Amazon.

Durante su testimonio, Rudolphy afirmó: “Somos un rubro que tiene un oficio bastante inestable y precario, en el cual los trabajos, que se concentran en cortos períodos de tiempo, generan esta misma inestabilidad y una de las maneras de poder mantenerse en este oficio o profesión es mediante lo que corresponde a nuestros derechos como intérpretes”. Agregó que “los actores más jóvenes, que empiezan a hacerse un espacio en el mundo laboral requieren de una suerte de estabilidad que les permita desarrollar su oficio y, no caigan en la imposibilidad de desarrollarlo, debido a que los contratantes y las empresas que emiten, distribuyen y repiten las emisiones se niegan a pagar lo que por Ley les corresponde”.

El actor también señaló que “el derecho a remuneración por comunicación pública no solamente está en la Ley 20.243, sino también está en tratados internacionales que Chile ha suscrito y ha ratificado. Por tanto, también es parte del derecho internacional chileno”. Luego enfatizó: “Este no es un beneficio de un grupo de actores, sino que es un derecho legal consagrado. No estamos pidiendo ningún favor, estamos simplemente reclamando un derecho”.

Sobre Amazon Prime, Rudolphy sañaló que la plataforma emite y repite producciones audiovisuales nacionales en las que ha participado como intérprete sin que por ello haya recibido pagos por derechos. Mencionó específicamente las teleseries Perdona nuestros pecados y Secretos de familia, entre otras que dijo no recordar. Además, explicó que en otras plataformas —como Netflix, HBO, Onda Media y los canales nacionales con sus plataformas digitales— sí ha recibido pagos.

“No es caridad, sino que una obligación legal lo que estamos solicitando. Es básicamente, un acto de justicia”, remató Rudolphy.

Las posiciones de las partes

La demanda presentada por ChileActores busca que Amazon sea condenada a pagar los derechos por comunicación pública establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual chilena, que obliga a las plataformas a remunerar a los intérpretes cuando sus obras son difundidas. Según el gremio, Amazon ha infringido esta normativa al exhibir contenido chileno sin suscribir convenios de pago, a diferencia de otras compañías como Netflix, que sí han establecido acuerdos con el sindicato.

La defensa de Amazon, en tanto, ha sostenido que la empresa no tiene presencia directa en Chile y que la distribución de contenidos se realiza desde el extranjero, por lo que, a su juicio, no le sería aplicable la legislación nacional. Además, cuestionó la legitimación activa de ChileActores para actuar en nombre de todos los intérpretes, argumentando que se trata de contratos individuales con productoras y no con la plataforma.

La voz de Garfield

Otro que también declaró en el marco del juicio es Sandro Larenas, locutor y actor de voz de teatro, radio y televisión chileno, conocido por doblar la voz del gato Garfield en la serie animada de los años noventa. Larenas destacó la relevancia de la demanda del sindicato, dijo que es socio del gremio y que participa de los derechos que cobra la organización. Consultado desde cuánto tiempo recibe regalías y con qué periodicidad, señaló que aproximadamente hace seis años que recibe pagos, una vez al año.

“Yo soy actor de doblaje, desde hace aproximadamente 40 años y he realizado doblajes, específicamente para Amazon Prime. Las remuneraciones que he recibido por tal efecto, son canceladas por empresas de doblaje chilenas. Los montos cancelados son muy bajos, 480 pesos por loops , lo que constituye una liquidación muy baja (un loops se mide por 23 caracteres o 15 segundos, lo que se cumpla primero). Vale decir, por la realización de una película o un capítulo emitido por la plataforma, el monto percibido no guarda relación por la explotación y ventas que realiza esta plataforma. A mí se me cancela en una oportunidad por mi trabajo y no recibo ningún porcentaje por cada una de las ventas que realiza esta plataforma a los telespectadores.” , dijo.

“Al declarar esto, me anima únicamente velar por mis derechos contemplados por la ley. Los repartos que realiza Chileactores resultan ser un complemento considerable para mí y todos los actores de doblaje del país”, señaló.

Consultado sobre si existen consecuencias o efectos derivados de la falta de pago de tarifas por parte de Amazon, afirmó: “Sí, existen consecuencias y efectos”. Y añadió: “Mermas económicas y daño moral”.

En relación con las tarifas, explicó: “Haciendo la salvedad que esta cifra depende si el rol es protagónico o secundario, recibe aproximadamente 40 mil pesos, menos impuestos”. Aclaró también que ese monto se paga “por sólo una y única vez”.

También se le preguntó en qué obras puestas a disposición por la plataforma Netflix ha participado y por las cuales ha recibido pagos, respondió: “Mi memoria no me permite detallar específicamente las obras”.

Consultado sobre qué series o películas ha doblado que estén en Amazon Prime, respondió: “The Grand Tour, personaje Jerimy Klarckson. The Klarckson Farm. Serie El Show de Garfield, personaje Garfield. Película Garfield fuera de casa, personaje Vic (papá de Garfield)”. Y sobre si ha recibido algún pago por su participación en esas obras, fue enfático: “No he recibido ningún pago”. En cambio, sobre otras plataformas, respondió: “Sí, he recibido pagos”.