Tribunal cita a declarar al CEO global de Amazon en juicio con ChileActores

El juicio entre ChileActores y Amazon entró en una nueva fase. Este jueves, el 1° Juzgado Civil de Santiago ordenó que el CEO global de Amazon, Andrew R. Jassy, declare presencialmente en el marco del proceso que enfrenta a la empresa con el sindicato de actores chilenos. El tribunal fijó la citación para el 23 de junio a las 08:30 horas, con una segunda fecha al día siguiente, en caso de que no asista.

Segun la resolución Jassy deberá responder preguntas sobre su rol como representante legal de Amazon y no podrá delegar esa responsabilidad en otra persona.

La petición la formuló la defensa de ChileActores, colectivo que es presidido por la actriz Esperanza Silva.

“Cítese a don Andrew R. Jassy, estadounidense, con domicilio en 410 Terry Ave. North, Seattle, Washington 98109-5210, Estados Unidos, a absolver posiciones, por hechos propios y no propios, y sin facultad de delegación, contenidos en el pliego de posiciones acompañado”, consignó la resolución judicial.

La disputa comenzó en julio de 2023, cuando ChileActores demandó a Amazon.com Services LLC. El gremio acusa a la compañía de usar interpretaciones de actores chilenos en su plataforma de streaming Prime Video sin pagar por esos derechos.

La demanda sostiene que Amazon estaría infringiendo la Ley de Propiedad Intelectual al emitir contenidos que incluyen actuaciones protegidas sin contar con la autorización ni haber pagado las remuneraciones correspondientes. Por eso, ChileActores pide que se detenga esa difusión, se apliquen multas y se pague una compensación por los perjuicios causados.

Amazon niega las acusaciones y asegura que los tribunales chilenos no tienen autoridad para juzgar el caso. Argumenta que Prime Video se presta desde el extranjero y que la operación no está sujeta a la regulación local. También cuestiona las tarifas definidas por ChileActores y pone en duda que se le puedan exigir pagos bajo normas que, según ellos, no aplican a su servicio. En resumen, la compañía sostiene que no ha cometido ninguna infracción y que el caso debería ser desestimado por falta de competencia territorial.

Frente a la resolución de la magistrada, la defensa de Amazon puede en los próximos días presentar una reposición oponiéndose a la medida y cuestionando los argumentos de la medida.

Actualmente Amazon es representada por el estudio Magliona Abogados y el sindicato de actores es asesorado por Contreras Velozo. En particular los abogados son Claudio Magliona y Pablo Vodanovic (Amazon) y Javier Velozo y Pablo Pardo (ChileActores).

Hace algunos días, las partes presentaron la nómina de testigos que declararán en el juicio. En el caso de Amazon, los testigos citados por la defensa deberán comparecer los días 27 y 30 de junio, a las 08:30 horas.

Por parte de Chileactores, la lista incluye a reconocidos intérpretes nacionales como Álvaro Rudolphy, Daniel Alcaíno, Amparo Noguera, Katty Kowaleczko, Néstor Cantillana, Daniel Muñoz y Alejandro Trejo, junto a los peritos Rodrigo Harrison y Marcelo Villena. Ambos elaboraron un peritaje que da cuenta de los perjuicios que sufrirían los demandantes.

Todos ellos deberán asistir presencialmente al tribunal, bajo advertencia de que, si no se presentan, sus declaraciones serán descartadas como medios de prueba.

En paralelo, Amazon también entregó su nómina de testigos, encabezada por los abogados Carlos Villarroel, Gabriel Villarroel y Rodrigo Velasco, cuya citación fue solicitada al tribunal.

Informes

En el juicio Amazon presentó dos informes periciales elaborados por especialistas en propiedad intelectual como parte de su defensa. Uno de ellos fue redactado por el abogado Rodrigo Velasco, socio del estudio Alessandri, quien cuestiona los fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por Chileactores. Según su análisis, la naturaleza global del streaming bajo demanda introduce complejidades jurisdiccionales, ya que el contenido es accesible desde cualquier lugar del mundo. En su opinión, la legislación aplicable y la competencia de los tribunales deben definirse según el país desde donde se origina la transmisión, es decir, Estados Unidos, donde se encuentra la sede de Amazon.

Velasco sostiene que ni la Ley chilena N° 17.336 ni la N° 20.243, ni los tratados internacionales suscritos por Chile, alteran las reglas generales sobre jurisdicción. Por el contrario, todas remiten a las normas procesales internas, las que determinan la competencia en base al domicilio del demandado, el cual también se ubica en EE.UU. A partir de ello, concluye que los tribunales chilenos no tendrían atribuciones para pronunciarse sobre el fondo del conflicto planteado por el sindicato de actores.

Junto con ello, la defensa de Amazon acompañó un segundo informe jurídico preparado por los abogados Carlos y Gabriel Villarroel, especialistas en derecho internacional, quienes también concluyen que la acción de Chileactores no puede ser conocida por tribunales chilenos. “El domicilio chileno del demandante no es suficiente para conferir jurisdicción a los tribunales chilenos”, señalaron, argumentando que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece como criterio supletorio el domicilio del demandado. En esa línea, descartan que la nacionalidad o la residencia en Chile de los actores involucrados constituyan fundamentos válidos para atribuir competencia a la justicia nacional.