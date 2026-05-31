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    Trump asegura que Irán habría accedido a no tener armas nucleares: “Estamos cerca de un acuerdo muy bueno”

    El mandatario además afirmó que, aunque prefiere llegar a un consenso, también está dispuesto a retomar la acción militar si fuera necesario. "Si no podemos hacerlo bien, simplemente pondremos en marcha el Departamento de Guerra", apuntó.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El presidente estadounidense Donald Trump declaró este sábado que Washington está cerca de un “muy buen acuerdo” con Irán y que este país habría accedido a un punto clave de las negociaciones: no tener armas nucleares.

    Entrevistado en el programa de Lara Trump -esposa de su hijo Eric- para Fox News, el mandatario afirmó que prefiere llegar a un consenso, pero que también está dispuesto a retomar la acción militar si fuera necesario.

    Pero estamos cerca de un acuerdo muy bueno y si no podemos hacerlo bien, simplemente pondremos en marcha el Departamento de Guerra, como lo llamamos, y ha tenido mucho éxito, ya viste lo de Venezuela y ha sido una victoria de un solo día”, apuntó.

    Para luego confirmar que para él es esencial un trato, ya que así se podrá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, y que Teherán acordó no desarrollar un arma nuclear y tampoco adquirirla por otros medios, describiendo esto como un cambio importante en las negociaciones.

    “Prefiero llegar a un acuerdo, porque podemos abrir el estrecho inmediatamente después de la firma. La única garantía que necesito es que no habrá armas nucleares. Han accedido a eso y fue muy interesante. Dijeron que originalmente no desarrollarían un arma nuclear”, apuntó el mandatario.

    Agregó: “Les pregunté: ‘¿Y qué pasa si compran un arma nuclear?’. Así que ahora dicen que no desarrollarán ni comprarán de ninguna manera un arma militar. Esa es una gran diferencia. Estamos consiguiendo lo que queremos poco a poco, con negociadores muy duros, y lleva mucho tiempo, pero no tengo prisa”.

    De la misma forma, catalogó al régimen de Teherán como un negociador “muy duro” y que, ante esto, “Estados Unidos ha estado en una posición defensiva frente a Irán. Ellos han sido agresivos hasta cierto punto y nosotros hemos estado a la defensiva”.

    “Son astutos, pero, al final, tenemos todas las cartas en la mano, porque los hemos derrotado militarmente”, aseguró, señalando que “acabamos con su Ejército, acabamos con su Armada, su Fuerza Aérea y su defensa antiaérea. Acabamos con todo”.

    Trump: EE.UU. “no debería haber estado en Irán”

    Durante la entrevista, el inquilino de la Casa Blanca además se dio un tiempo para reflexionar sobre el conflicto en Irak y dijo que las fuerzas estadounidenses no deberían haber estado en Bagdad ni en Irán.

    “Fíjense en lo que pasó en Irak. Lo hicimos fatal. Fue una auténtica tontería. Por cierto, no deberíamos haber estado allí en primer lugar”, indicó Trump.

    No deberíamos haber estado en Irán, pero Irán tiene la capacidad”, continuó. “Si no los hubiéramos atacado con bombarderos B-2 hace nueve meses, ahora tendrían un arma nuclear y la situación sería completamente diferente. Probablemente no existiría Israel, pero probablemente no existiría Medio Oriente, ¿y qué habría pasado después?”, detalló.

    De la misma forma, argumentó que su Administración ha perdonado deliberadamente al ejército iraní.

    A sus fuerzas armadas, en cierto modo, las dejamos tranquilas porque creemos que son moderadas. Tienen otras personas que no son moderadas. Las hemos apartado. Hemos eliminado diferentes formas de liderazgo. En realidad, hemos dejado a sus fuerzas armadas en paz”, apuntó.

    Para después añadir que “la gente se sorprendería al oír eso porque se han cometido errores en guerras donde se aniquila a todo el mundo y luego tienes un país que, ya sabes, durante 40 años nunca puede reconstruirse”.

    Más sobre:Donald TrumpIránEntrevistaArmas nuclearesAcuerdoIrakMundo

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