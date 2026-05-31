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    Encapuchados disparan durante fallido robo en Vitacura: uno de los sospechosos fue detenido

    La PDI investiga si la banda participó previamente en otros delitos en el sector oriente de Santiago, mientras continúan las diligencias para identificar al resto de los involucrados.

    Por 
    Roberto Martínez
    Personal de Policía de Investigaciones SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un violento intento de robo registrado durante la noche de este sábado en la comuna de Vitacura terminó con un sospechoso detenido y una intensa búsqueda policial para dar con el paradero de otros integrantes de la banda, luego que los antisociales efectuaran disparos al momento de escapar.

    El hecho fue abordado por el inspector Ricardo Matamala, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal (Biroincri) de la PDI, quien detalló que el procedimiento se originó tras alertas realizadas por vecinos y personal de seguridad ciudadana.

    Un grupo de alrededor de cinco sujetos, encapuchados, movilizados en un vehículo con encargo (por robo), habría ingresado hasta el sector del antejardín de un domicilio del sector”, señaló el funcionario policial.

    Según explicó, la situación fue advertida inicialmente por la asesora del hogar de la vivienda afectada, lo que permitió activar la respuesta de seguridad municipal y de las policías.

    “La situación es alertada por la asesora del hogar del inmueble, a raíz por la cual llega personal de seguridad ciudadana, quien al momento de la llegada, logra la detención de uno de los sujetos”, agregó.

    Disparos durante la huida

    De acuerdo con información preliminar, el resto de los integrantes de la banda escapó del lugar tras advertir la presencia de personal de seguridad municipal. Durante esa fuga, realizaron al menos tres disparos antes de desaparecer en dirección desconocida.

    “Al momento de la huida, los antisociales efectúan tres disparos, huyendo en dirección desconocida. Los sujetos no lograron sustraer ninguna especie de valor del domicilio, y a raíz de los disparos, no se mantiene el personal lesionado”, precisó el inspector de la PDI.

    Pese a la gravedad del incidente, no se reportaron personas heridas o lesionadas producto de los disparos efectuados por los delincuentes.

    Investigan posible “tour delictual”

    La Policía de Investigaciones también indaga si los involucrados participaron en otros delitos ocurridos durante la jornada en el sector oriente de la capital.

    Consultado sobre un eventual “tour delictual”, Matamala sostuvo que esa hipótesis se encuentra siendo revisada mediante el análisis de cámaras de seguridad y otros antecedentes recopilados en el sitio del suceso.

    “Se está verificando esa información. Se podrían mantener antecedentes preliminares que se están levantando a raíz de cámaras de seguridad, a fin de verificar si eventualmente habrían participado en otro robo acá en el sector”, indicó.

    Respecto del detenido, la PDI informó que se trata de un ciudadano chileno, mayor de edad, quien mantiene antecedentes policiales por delitos vinculados a robos y estafas.

    Finalmente, la policía civil confirmó que continúan las diligencias para ubicar e individualizar al resto de los participantes del intento de robo frustrado.

    Más sobre:PolicialVitacuraPDIRoboNacional

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