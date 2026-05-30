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La Delegación Presidencial Regional de Atacama y la Seremi de Educación informaron que solicitarán antecedentes tras tomar conocimiento de una exhibición cultural realizada en Vallenar, donde se habrían presentado imágenes de carácter político alusivas al Presidente de la República, José Antonio Kast.

A través de un comunicado, la delegada presidencial regional, Sofía Cid, y la seremi de Educación, Yoris Rojas, señalaron que conocieron antecedentes difundidos públicamente sobre la actividad, realizada en el contexto de una muestra cultural.

Según transcendió, la exhibición habría sido desarrollada por el Liceo Pedro Troncoso Machuca en dependencias del Museo Provincial del Huasco, en la región de Atacama.

En la declaración, las autoridades regionales remarcaron que los detalles del caso aún deben ser verificados, por lo que solicitarán información a las instituciones competentes.

Gobierno pedirá antecedentes por exhibición cultural en Vallenar con imágenes alusivas a Kast. En la imagen, Sofía Cid. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Aunque los detalles aún deben ser verificados, condenamos que niños sean expuestos o utilizados en contenidos políticos dentro de espacios educativos o culturales”, señalaron.

Desde el Gobierno regional agregaron que la formación de los estudiantes debe resguardar la prescindencia política, el respeto democrático y el pensamiento crítico, evitando la instrumentalización de menores de edad.

“La formación de los estudiantes debe resguardar la prescindencia política, el respeto democrático y el pensamiento crítico, sin instrumentalización de menores de edad”, indicaron.

La Delegación Presidencial y la Seremi de Educación afirmaron que pedirán los antecedentes correspondientes para esclarecer el contexto en que se desarrolló la actividad.

Hasta el momento, no se han informado eventuales medidas administrativas ni una versión pública de los organizadores de la muestra respecto de los cuestionamientos planteados.

El caso generó atención pública luego de la difusión de imágenes de la exhibición, lo que motivó la reacción de las autoridades regionales y el anuncio de solicitud de antecedentes.