Patagonia vs. Pattie Gonia: los detalles tras la demanda que enfrenta a la marca con una activista ambiental

La compañía de equipamiento y ropa outdoor, Patagonia, entabló una demanda contra “Pattie Gonia”, una drag queen reconocida por su activismo medioambiental.

La empresa, nombrada a raíz de la región en el extremo austral de Sudamérica, alega una infracción de marca registrada por parte de Wyn Wiley, intérprete de la drag queen. La acción legal presentada a fines de enero en la corte federal de Los Ángeles es por 1 dólar, en adición a los costos legales en los que incurran.

¿Quién es Pattie Gonia?

La drag queen, Pattie Gonia, se enfoca en activismo por el medio ambiente y acumula 1.8 millones de seguidores en su Instagram. Co-fundó Outdoorist Oath, una agrupación dedicada a promover interacciones concientes al aire libre y, según asegura, logró recaudar 3.7 millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro.

Durante el pasado miércoles, a través de sus redes sociales, dio a conocer la demanda en su contra y acusó una traición de la empresa a su misión central . “Patagonia le dijo a los medios que solo me están demandando por 1 dólar. Lo que realmente están tratando de hacer es llevarse mi nombre permanentemente y amenazarme con más de un millón de dólares en tarifas legales. Esto no es un conflicto de marca. Esta es una corporación intentando borrar a una activista”, manifiesta.

Su nombre de drag se basa en la región de la Patagonia, y lo eligió en el 2018, según explica Wiley. Asimismo, descarta haber utilizado el usado el logo o la tipografía de la marca de ropa outdoor para generar mercancía.

Imagen de @pattiegonia en Instagram

La activista declaró que se mantuvo en silencio durante cuatro meses desde la interposición del recurso legal, y que ha trabajado para no tener que llevar esto a la corte. En esta línea, recalcó que la exigencia de la marca fundada por Yvon Chouinardse se podría llevar su carrera y activismo, así como los sueldos de su equipo.

Por lo mismo, Wiley instó al público a solicitar que Patagonia baje la demanda. Es así a como las últimas publicaciones en Instagram de la empresa llegaron una numerosa cantidad de comentarios —55.4 mil en la última de ellas— con un tono mayoritariamente increpatorio, más llamados a boicotear y dejar de comprar los productos de esta.

Pattie Gonia, además, instaló sobre la mesa un componente discriminatorio por parte de la compañía. “Es interesante que la corporación Patagonia de miles de millones de dólares eligiera este momento exacto, en la cúspide de políticas anti LGBTQ+ y ataques en el medioambiente para demandarme. Han sabido de mi por ocho años y el impacto del momento ahora es serio y real”.

En tanto, desde la marca, sostienen que tomaron acción luego de que la drag queen aplicara en septiembre para utilizar el nombre “Pattie Gonia” en ventas de artículos de ropa y para promover el activismo climático.

Además, recalcan en los comentarios de la red social mencionada que han intentado encontrar alguna forma de proteger su marca y permitir que la activista haga lo suyo, pero que no llegaron a algún acuerdo.

En esta línea, Patagonia resalta su responsabilidad en la protección de la compañía, “que generaciones de empleados han ayudado a armar. No porque un nombre signifique más que las personas, pero porque ese nombre conlleva confianza, propósito, y décadas de trabajo conectado al activismo medioambiental, producto, storytelling e impacto en las comunidades. Proteger la marca de Patagonia es parte de proteger la habilidad de esta compañía de continuar realizando ese trabajo en el futuro”, refuerzan.

Desde la empresa, además, hacen ahínco en que no buscan ganancias financieras ni desafiar la identidad o expresión creativa de Pattie. “Lo último que queríamos era una pelea legal con alguien que comparte nuestros valores, pero debemos proteger nuestro negocio y empleados”, cierran.