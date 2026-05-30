Colo Colo, con el vuelo del líder: derrota a Deportes La Serena y se aleja 11 puntos de su escolta

Colo Colo, el puntero de la Liga de Primera, dio un nuevo paso adelante. Puede ser prematuro hablar de título, porque todavía no finaliza la primera rueda, pero es inevitable considerando la ventaja que tiene respecto a los otros. Fue a La Portada y venció por 4-2 a Deportes La Serena.

Luego de ganar en el Claro Arena, el fin de semana pasado, el equipo de Fernando Ortiz consolidó su posición como el mejor visitante del Torneo Nacional (15 puntos en seis partidos, hasta antes del sábado) y tenía la oportunidad de estirar su distancia respecto a sus perseguidores. El DT debió mover el equipo de manera obligada, por la ausencia del suspendido Tomás Alarcón. Entró Lautaro Pastrán en el once, para formar un 3-4-3 flexible.

El cuadro popular presionó en el inicio, mientras que a La Serena le costaba demasiado manejar la pelota. Sin embargo, el trámite empezó a modificarse. Tras un comienzo energético, Colo Colo se fue quedando. A su vez, los granates se fueron animando, con una estrategia menos suicida respecto a la planteada, por ejemplo, ante la U por la Copa de la Liga. Era un 4-4-2 donde Ángelo Henríquez no era el ariete, sino que se cargó por la derecha, siendo directamente un mediocampista. El ex Dinamo Zagreb otra vez fue presa de las lesiones y tuvo que salir en el primer lapso.

Dependiendo el rival y el escenario que se presente en el partido, el Colo Colo de Ortiz gusta de tener el balón, aunque aquello no siempre va de la mano con generación de peligro en el área rival. En la primera mitad, los blancos tuvieron el 70% de posesión y solo dos tiros a portería. El quiebre llega mediante un penal.

En los 42′, el árbitro Fernando Véjar cobra la pena máxima ante un brazo extendido de Gonzalo Escalante, bloqueando un disparo de Pastrán. No hubo mucha discusión respecto al cobro. Fue penal. Ejecutó Felipe Méndez y contiene el golero Lanzillotta, sin embargo el balón da un pique raro en el área y termina metiéndose de todas maneras. Con suspenso fue el 1-0 de la visita.

En un cotejo de pocas claridades y con escasas emociones en las áreas, el Cacique encontraba la ventaja. Pero le duró poco. Con fortuna, Deportes La Serena llegó al empate. En el tiempo añadido, tras un tiro de esquina, falló Gabriel Maureira. Se le suelta el balón y lo aprovechó Bruno Gutiérrez para el 1-1. No lo festejó. La ley del ex se iba a dar de nuevo más adelante.

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El ‘vuelito’ de los goles permaneció en el arranque del complemento. Colo Colo se sacó rápido la frustración del empate papayero con el tanto de Leandro Hernández, apenas iniciada la segunda mitad. Le quedó la pelota con ventaja tras un rebote en Escalante (poca fortuna en sus intervenciones para el exvolante de la Lazio) y batió a Lanzillotta para el 2-1.

La victoria parcial duró cinco minutos. Otra vez La Serena mostró ser un equipo de reacción, encontrando el empate. En los 51′, Diego Rubio anotó el 2-2, desviando un remate frontal tras un achique de Maureira. El joven arquero albo se ha repuesto de una mala salida previa, más no pudo evitar la igualdad. Nuevamente celebraban los serenenses gracias a un formado en Pedreros. Tal como Gutiérrez, pidió perdón.

Ortiz intentó hacer reaccionar a los suyos con la entrada de Maxi Romero por Madrid (delantero por volante central), más el adelantamiento de Vidal hacia el medio. Doble 9 y dos por afuera. Uno de los rendimientos positivos de la tarde fue Lautaro Pastrán, quien aprovechó su titularidad. En los 64′, el ex Everton y Liga de Quito convirtió el 3-2, definiendo con un tiro bajo colocado, tras asistencia de Vidal.

Con esta tercera ventaja durante el partido, los albos mostraron superioridad en la cancha, más allá del marcador. Tomaron el mando y no lo soltaron. La capacidad de respuesta de La Serena disminuyó radicalmente (ya había salido Diego Rubio, también resentido). En el añadido, llegó el cuarto de Francisco Marchant, ayudado por una grosera falla de Lanzillotta.

De esta manera, el Colo Colo de Ortiz llega a los 33 puntos, con 11 triunfos en 14 jornadas. Le saca 11 unidades de diferencia a su escolta, Huachipato, que juega este domingo ante la UC, en Talcahuano.

Ficha del partido

La Serena: F. Lanzillotta; B. Gutiérrez, A. Mac Allister, R. Delgado, Y. Salazar; A. Henríquez (36′, J. Gutiérrez), G. Escalante (90’+2, M. Pinto), S. Díaz, F. Chamorro (90’+2, M. Marín); J. Vargas y D. Rubio (67′, M. Velásquez). DT: F. Gutiérrez.

Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra, A. Vidal, J. Sosa; J. Rojas, A. Madrid (60′, M. Romero), F. Méndez, D. Ulloa; L. Hernández (77′, F. Marchant), J. Correa y L. Pastrán (90′, E. Wiemberg). DT: F. Ortiz.

Goles: 0-1, 44′, Méndez, de penal; 1-1, 45′+3, B. Gutiérrez, aprovecha error de Maureira en el área chica; 1-2, 46′, Hernández, remata tras un rebote en Escalante; 2-2, 51′, Rubio, desvía un disparo tras intervención de Maureira; 2-3, 64′, Pastrán, define con tiro bajo tras pase de Vidal; 2-4, 90′+3, Marchant, remate en el cual falla Lanzillotta.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Delgado, Lanzillotta (LS); Hernández (CC).

Estadio La Portada. Asistieron 5 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.