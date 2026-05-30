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    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades

    La agrupación sindical exigió un debate "con altura de miras" tras las denuncias de sobreestimación de metas productivas en 2025 y cuestionó el "desprestigio generalizado" a la estatal en medio del debate político.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) comunicó que están “expectantes” del resultado de la auditoría externa anunciada por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) para indagar las denuncias por irregularidades ante una presunta sobreestimación de producción para el cumplimiento de las metas trazadas para el año 2025.

    A través de un comunicado, la agrupación gremial manifestó estar aguardando con rigurosidad el resultado de la auditoría externa anunciada por el directorio de la corporación el pasado viernes con el objetivo de determinar el alcance real de las responsabilidades administrativas frente a un escenario que catalogan como “grave” y que lesiona de manera directa la reputación histórica de la compañía minera.

    “La Federación de Trabajadores del Cobre estará expectante y pondrá especial atención al resultado de dicho proceso de investigación, de tal manera que permita adoptar las acciones sindicales que sean pertinentes para defender de manera inclaudicable e inquebrantable la propiedad estatal de Codelco”, apuntaron los trabajadores en el comunicado.

    En ese sentido, la FTC apuntó que “Codelco es demasiado importante como para utilizarla en el desenfrenado debate político nacional, donde sólo existen declaraciones en blanco o negro y de desprestigio generalizado. Este debate no sólo daña la honra de las personas, sino que ayuda a la descalificación de las instituciones del Estado y de Codelco”.

    Si bien la dirigencia reconoció que la corporación atraviesa momentos complejos en términos operativos, enfatizó que el diagnóstico y las soluciones deben abordarse alejados de consignas sesgadas y con “altura de miras respecto de lo que ocurre con ella”.

    Frente a las críticas por los retrasos, sobrecostos y mermas en los niveles de producción, la FTC sostuvo que se deben a la existencia de yacimientos centenarios como El Teniente y Chuquicamata, la sostenida disminución de las leyes del mineral y las fricciones de ingeniería y tecnología.

    Los trabajadores reiteraron que carecen de responsabilidad en las desviaciones de control detectadas, pero exigieron purgar “todo tipo de prácticas institucionales que escapan al marco ético y valórico corporativo”.

    El sindicato anticipó que, una vez emanado el informe de la auditoría externa, exigirán la asignación estricta de responsabilidades penales o administrativas en los niveles jerárquicos que correspondan, ya sea en vicepresidencias o en las gerencias generales de las divisiones afectadas.

    Más sobre:CodelcoFederación de Trabajadores del CobreFTCSobreestimación de producción

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