Controlan incendio en frigorífico de Buin: se pidió evacuar casi 100 casas y hay pérdida total del recinto

Durante la noche de este viernes, un incendio en una planta frigorífica en la comuna de Buin llevó a solicitar la evacuación de alrededor de 100 viviendas aledañas.

Asimismo, las autoridades estaban preocupadas por una posible afectación a reservas de 17 mil litros de amoníaco dentro del recinto, situación que fue descartada durante las primeras horas por acción de bomberos.

Manuel Acevedo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Buin, informó que se encuentran en etapa de remoción con agua.

Sin embargo, como resultado de este siniestro, informó que hay una pérdida total del frigorífico. “No quedó nada en buen estado”, señaló el bombero.

Acevedo también dijo que “tuvimos un bombero lesionado por inhalación de humo, el cual se recuperó en el mismo lugar, por lo que no tuvo que ser trasladado a otro lugar” para recibir asistencia.

Controlan incendio en frigorífico de Buin: se pidió evacuar casi 100 casas y hay pérdida total del recinto

Respecto al origen de este incendio explicó que está en proceso de investigación y que el Departamento de Estudios Técnicos del Área Metropolitana (DETAM) apoyará con las diligencias para determinar las causas.

En el lugar trabajaron por varias horas más de 12 compañías de Bomberos, y autoridades como el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se hicieron presentes para constatar los daños.

El alcalde de Buin, Miguel Araya informó a La Tercera que en el lugar actualmente hay seis compañías de Bomberos trabajando y que otras tres más acudirán próximamente.

También señaló que, actualmente, como señalaron de Bomberos, el incendio está controlado, pero hay un foco activo en una torre alta que es colindante con las viviendas.

Sobre la evacuación de viviendas cercanas, la autoridad de la Municipalidad de Buin dijo que esta fue voluntaria y se hizo un llamado a 68 viviendas más para salir de sus casas y a otras 30 que estaban un poco más alejadas del siniestro.

Se está esperando la confirmación de Bomberos para indicar a los vecinos que vuelvan a sus domicilios.

Tras los últimos reportes no hay ninguna vivienda afectada y solo reportaron un vecino que fue llevado a un centro asistencial por afectación por el humo y para entregar primeros auxilios psicológicos, quien ya fue dado de alta.

Asimismo, el alcalde señaló que habilitaron un albergue transitorio, que no fue usado por los vecinos en esta oportunidad.