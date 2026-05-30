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    De campeón a despedido: el Liverpool anuncia que Arne Slot deja la banca tras un paupérrimo 2026

    El quinto puesto en la Premier League le terminó pasando la cuenta al estratega neerlandés, que tenía como misión revalidar el título que los Reds habían conseguido en la campaña anterior.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arne Slot, en un partido del Liverpool.

    El fútbol es un deporte de vaivenes. Los marcan los resultados. A veces, sus protagonistas están en lo más alto de la ola y en otras conocen las profundidades. Le pasó a Arne Slot, quien deja la banca del Liverpool. El club inglés, uno de los más importantes de la Premier League, comunicó el fin de la relación con el estratega neerlandés.

    El ciclo terminó mal. Después de una campaña histórica, en la que había ayudado a que los Reds obtuvieran su vigésimo título en la máxima categoría del fútbol inglés, al neerlandés le tocó experimentar la otra cara de la moneda: con un plantel plagado de estrellas, terminó quinto en la Premier League. Lo suficiente como para que en Anfield tomaran decisiones drásticas.

    De campeón a despedido: el Liverpool anuncia que Arne Slot deja la banca tras un paupérrimo 2026

    El club fue especialmente sincero en el momento del adiós. “(Hemos) llegado a la conclusión de que es necesario un cambio para que el club siga avanzando”, puntulaliza, mediante un comunicado que publicó en sus plataformas oficiales.

    Eso sí, lamentó la extrema determinación. “No hace falta decir que para nosotros, como club, ha sido una decisión difícil”, enfatizó.

    La siguiente parte, es la habitual en este tipo de rupturas. “La contribución que Arne ha hecho al Liverpool FC durante el tiempo que ha estado con nosotros ha sido importante, significativa y, lo que es más importante de todo para la afición y para nosotros mismos, exitosa”, concluye la entidad.

    Slot asumió el cargo después de la partida de Jürgen Klopp, un técnico que marcó una época en el club y en el fútbol inglés. En su gestión, tuvo distancia con Mohamed Salah, la máxima figura del equipo, quien en los últimos meses incluso llegó a exigir una versión más agresiva del equipo. “Que los rivales teman”, dijo en una entrevista, dejando evidencia de que no compartía el estilo del, ahora, fallido estratega.

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