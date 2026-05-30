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    Qatar ve con buenos ojos un “peaje temporal” de Irán en Ormuz si sirve para desminar el estrecho

    Desde Qatar han sostenido que “los iraníes, en ocasiones, dicen que emplearán el dinero para desminar el estrecho o que la recaudación tendrá carácter temporal, y eso vemos que es negociable”, aunque declarándose en contra de una tarifa permanente.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El ministro de Defensa de Qatar, Saud bin Abdulrraman al Thani, se ha mostrado este sábado receptivo ante la posibilidad de que el peaje marítimo que Irán ha establecido en el estrecho de Ormuz en represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel tenga un carácter provisional siempre y cuando la recaudación vaya destinada a desminar este paso estratégico, ahora mismo salpicado de explosivos.

    Qatar es uno de los países alcanzados por los contraataques regionales iraníes a las bases militares en el golfo Pérsico pero desde el principio del conflicto ha abogado por la necesidad imperiosa de llegar a algún tipo de acuerdo con Irán ante el enorme impacto económico que representa el cierre del paso; una postura que ha provocado roces con Estados Unidos porque la Administración Trump exige la reapertura incondicional del estrecho.

    Al Thani, sin embargo, ha explicado durante su turno de palabra en el foro de defensa internacional Shangri-La en Singapur que “los iraníes, en ocasiones, dicen que emplearán el dinero para desminar el estrecho o que la recaudación tendrá carácter temporal, y eso vemos que es negociable” antes de insistir no obstante que su país se declara radicalmente contrario a una tarifa permanente.

    “Qatar y sus socios del Golfo han dejado bien claro que la imposición de un peaje siempre va a afectar al consumidor, por lo que estamos en contra de esta posición”, ha añadido antes de llamar por último a la necesidad de “aclarar la estrategia y adoptar un acercamiento hacia Irán sin esconder nada”.

    Los comentarios del ministro de Defensa revelan una vez más las discrepancias entre Estados Unidos y los países de la región sobre la situación en Ormuz. Según Teherán, las autoridades iraníes comenzaron a negociar en un momento con Omán, un país con el que comparte el estrecho, algún tipo de arreglo. La respuesta de Trump no se hizo esperar: cualquier tipo de negociación con Irán convertiría a Omán en enemigo de Washington.

    El embajador omaní en Estados Unidos acabó asegurando al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que no existen planes para colaborar con Teherán en este sentido.

    Más sobre:QatarOrmuzIsraelEstados UnidosAtaques

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