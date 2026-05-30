En vivo: Arsenal enfrenta al PSG en final de la Champions League

La Orejona se va a ir a Londres o, por segunda vez, a París.

PSG 1-1 Arsenal

El gol del empate

¡¡EL MOSQUITO NO FALLÓ E IGUALÓ EL PARTIDO!! DEMBÉLÉ LE GANÓ EL DUELO A RAYA Y MARCÓ EL 1-1 DEL PSG VS. ARSENAL.



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La falta penal

MOSQUERA LO BAJÓ A KHVICHA KVARATSKHELIA Y HAY PENAL PARA PSG. ¿ERA PARA DOBLE AMARILLA?



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Lo empata el PSG

64’. Dembélé le pega al palo derecho y Raya se lanza al otro lado.





Goooooooooooool del PSG





Penal para PSG

61’. Mosquera baja a Kvaratskhelia y el juez no duda en cobrar la pena máxima.





Centro del PSG

60′. Doue lanza el balón al área. No llega Dembélé y se salva el Arsenal.





Tiro libre

54′. Hakimi le pega para el PSG. Ataja Raya.





PSG domina

52′. El conjunto francés tiene el balón, pero no llega al arco de Arsenal.





Los números del primer tiempo

🧮 Arsenal le gana 1-0 a PSG al entretiempo de la final de la #ChampionsLeague y estas son las estadísticas de la primera mitad.



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Tarjeta Amarilla

46′. Mosquera es amonestado en Arsenal por hacer tiempo.





Comienza el segundo tiempo

Arsenal quiere mantener su ventaja y PSG va en busca del resultado que le permita ganar la segunda Orejona consecutiva.





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Termina el primer tiempo

En una decisión que se entendió poco, el juez manda a los jugadores al vestuario.

Arsenal tuvo el segundo

45′+3′. Havertz entra como Pedro por su casa al área francesa y Marquinhos la saca en el último suspiro.

Otro lanzamiento

45′+2′. Doue prueba desde fuera del área para PSG. Elevado.

Descuentos

45′. Se agregarán 6 minutos más.

Tiro del PSG

44′. Dembelé prueba desde fuera. Elevado.

Se lo pierde PSG

42′. Méndez lo tiene. Pero su cabezazo sale elevado y estaba en el área chica.

Centro

33′. Dembele la lanza al área de Arsenal. Ningún compañero conecta.

Arsenal tuvo el segundo

25′. Saka manda el centro de la muerte y el portero del PSG se juega la vida para que no cayera el segundo.

La mano que reclama PSG

PSG PIDIÓ PENAL POR ESTA MANO DE SAKA. ¿QUÉ TE PARECE?



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Piden mano

15′. Saka pifia la pelota en el área y le golpea en el brazo. El PSG exigió penal. No se lo dan.

Lo tuvo PSG

11′. La pelota en el área inglesa, pero ningún francés logra conectarla. Saca la defensa.

La apertura de la cuenta

¡¡LA COBRA KAI DE LAS FINALES!! GOLAZO DE HAVERTZ PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE PSG EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO.



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El gol de Arsenal

5′. Una mala salida. Un rebote y Havertz se fue en demanda del arco y con un cañonazo anota el primero.

Gooooooooooooooooool de Arsenal

Controla el PSG

3′. Los primeros minutos del partido nos muestran a un cuadro francés dueño de la pelota.

Comienza el partido

PSG y Arsenal ya juegan la final de la Champions League.

Equipos a la cancha

Y mientras las oncenas se paran una al lado de la otra suena el himno de la Champions.

Ingresa la Orejona

Al ritmo de un piano, el trofeo ya entra a la cancha.

La formación francesa

El 11 de Arsenal

Buenas tardes

Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.