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    El Deportivo

    En vivo: Arsenal enfrenta al PSG en final de la Champions League

    El conjunto londinense se mide ante el elenco francés en el desenlace del torneo continental más importante de Europa. Sigue aquí los detalles del partido.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La Orejona se va a ir a Londres o, por segunda vez, a París.

    Actualizar el relato

    PSG 1-1 Arsenal

    El gol del empate


    La falta penal


    Lo empata el PSG

    64’. Dembélé le pega al palo derecho y Raya se lanza al otro lado.


    Goooooooooooool del PSG


    Penal para PSG

    61’. Mosquera baja a Kvaratskhelia y el juez no duda en cobrar la pena máxima.


    Centro del PSG

    60′. Doue lanza el balón al área. No llega Dembélé y se salva el Arsenal.


    Tiro libre

    54′. Hakimi le pega para el PSG. Ataja Raya.


    PSG domina

    52′. El conjunto francés tiene el balón, pero no llega al arco de Arsenal.


    Los números del primer tiempo


    Tarjeta Amarilla

    46′. Mosquera es amonestado en Arsenal por hacer tiempo.


    Comienza el segundo tiempo

    Arsenal quiere mantener su ventaja y PSG va en busca del resultado que le permita ganar la segunda Orejona consecutiva.


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    Termina el primer tiempo

    En una decisión que se entendió poco, el juez manda a los jugadores al vestuario.

    Arsenal tuvo el segundo

    45′+3′. Havertz entra como Pedro por su casa al área francesa y Marquinhos la saca en el último suspiro.

    Otro lanzamiento

    45′+2′. Doue prueba desde fuera del área para PSG. Elevado.

    Descuentos

    45′. Se agregarán 6 minutos más.

    Tiro del PSG

    44′. Dembelé prueba desde fuera. Elevado.

    Se lo pierde PSG

    42′. Méndez lo tiene. Pero su cabezazo sale elevado y estaba en el área chica.

    Centro

    33′. Dembele la lanza al área de Arsenal. Ningún compañero conecta.

    Arsenal tuvo el segundo

    25′. Saka manda el centro de la muerte y el portero del PSG se juega la vida para que no cayera el segundo.

    La mano que reclama PSG

    Piden mano

    15′. Saka pifia la pelota en el área y le golpea en el brazo. El PSG exigió penal. No se lo dan.

    Lo tuvo PSG

    11′. La pelota en el área inglesa, pero ningún francés logra conectarla. Saca la defensa.

    La apertura de la cuenta

    El gol de Arsenal

    5′. Una mala salida. Un rebote y Havertz se fue en demanda del arco y con un cañonazo anota el primero.

    Gooooooooooooooooool de Arsenal

    Controla el PSG

    3′. Los primeros minutos del partido nos muestran a un cuadro francés dueño de la pelota.

    Comienza el partido

    PSG y Arsenal ya juegan la final de la Champions League.

    Equipos a la cancha

    Y mientras las oncenas se paran una al lado de la otra suena el himno de la Champions.

    Ingresa la Orejona

    Al ritmo de un piano, el trofeo ya entra a la cancha.

    La formación francesa

    El 11 de Arsenal

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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