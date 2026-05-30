En vivo: Arsenal enfrenta al PSG en final de la Champions League
El conjunto londinense se mide ante el elenco francés en el desenlace del torneo continental más importante de Europa. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualizar el relato
PSG 1-1 Arsenal
El gol del empate
La falta penal
Lo empata el PSG
64’. Dembélé le pega al palo derecho y Raya se lanza al otro lado.
Goooooooooooool del PSG
Penal para PSG
61’. Mosquera baja a Kvaratskhelia y el juez no duda en cobrar la pena máxima.
Centro del PSG
60′. Doue lanza el balón al área. No llega Dembélé y se salva el Arsenal.
Tiro libre
54′. Hakimi le pega para el PSG. Ataja Raya.
PSG domina
52′. El conjunto francés tiene el balón, pero no llega al arco de Arsenal.
Los números del primer tiempo
Tarjeta Amarilla
46′. Mosquera es amonestado en Arsenal por hacer tiempo.
Comienza el segundo tiempo
Arsenal quiere mantener su ventaja y PSG va en busca del resultado que le permita ganar la segunda Orejona consecutiva.
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Termina el primer tiempo
En una decisión que se entendió poco, el juez manda a los jugadores al vestuario.
Arsenal tuvo el segundo
45′+3′. Havertz entra como Pedro por su casa al área francesa y Marquinhos la saca en el último suspiro.
Otro lanzamiento
45′+2′. Doue prueba desde fuera del área para PSG. Elevado.
Descuentos
45′. Se agregarán 6 minutos más.
Tiro del PSG
44′. Dembelé prueba desde fuera. Elevado.
Se lo pierde PSG
42′. Méndez lo tiene. Pero su cabezazo sale elevado y estaba en el área chica.
Centro
33′. Dembele la lanza al área de Arsenal. Ningún compañero conecta.
Arsenal tuvo el segundo
25′. Saka manda el centro de la muerte y el portero del PSG se juega la vida para que no cayera el segundo.
La mano que reclama PSG
Piden mano
15′. Saka pifia la pelota en el área y le golpea en el brazo. El PSG exigió penal. No se lo dan.
Lo tuvo PSG
11′. La pelota en el área inglesa, pero ningún francés logra conectarla. Saca la defensa.
La apertura de la cuenta
El gol de Arsenal
5′. Una mala salida. Un rebote y Havertz se fue en demanda del arco y con un cañonazo anota el primero.
Gooooooooooooooooool de Arsenal
Controla el PSG
3′. Los primeros minutos del partido nos muestran a un cuadro francés dueño de la pelota.
Comienza el partido
PSG y Arsenal ya juegan la final de la Champions League.
Equipos a la cancha
Y mientras las oncenas se paran una al lado de la otra suena el himno de la Champions.
Ingresa la Orejona
Al ritmo de un piano, el trofeo ya entra a la cancha.
La formación francesa
El 11 de Arsenal
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