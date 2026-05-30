Nicolás Córdova llama de urgencia a Fabián Hormazábal para la gira de la Roja
El coquimbano Francisco Salinas sufre un problema físico que le impide participar de los choques ante Portugal y República Democrática del Congo. El estratega recurre al carrilero azul.
Nicolás Córdova mueve la lista de la Roja por una emergencia. Francisco Salinas, lateral de Coquimbo Unido, debió ser liberado de la convocatoria para los duelos amistosos frente a Portugal y República Democrática del Congo.
El defensor pirata se lesionó en el último choque de los aurinegros, contra Nacional, por la Copa Libertadores. En ese escenario, no alcanzará a recuperar su mejor forma antes del viaje a Europa, que se realizará este domingo.
Nicolás Córdova llama de urgencia a Fabián Hormazábal para la gira de la Roja
“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Francisco Salinas (Coquimbo Unido) ha sido liberado de la convocatoria. El jugador sufrió en el último partido de su institución un esguince de tobillo derecho por traumatismo directo, que impide su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo periodo de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”, consigna la comunicación oficial que da cuenta de la baja del jugador nortino.
En el choque ante el Bolso, Salinas recibió una fuerte entrada por detrás del uruguayo Tomás Vieira. La intensidad fue tal que, después de la revisión de la violenta acción en el VAR, el charrúa terminó siendo expulsado.
Hormazábal, a la lista
El staff de la Roja también comunica al sustituto del jugador coquimbano. Córdova recurrió a Fabián Hormazábal, carrilero de Universidad de Chile para afrontar la emergencia.
El estudiantil suma 15 encuentros en la actual temporada, considerando sus participaciones en la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana. En la principal competencia a nivel nacional, ha marcado un gol y ha aportado una asistencia. Además, ha recibido una amonestación.
En el segundo certamen registra dos encuentros y una tarjeta amarilla.
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