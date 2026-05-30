Desbordes destaca admisibilidad de querella por hechos de violencia en el Instituto Nacional y cuestiona al SLEP por su “inacción”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó durante la jornada de este sábado que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible la querella presentada por la Municipalidad tras los hechos de violencia ocurridos el pasado jueves 28 de mayo en las inmediaciones del Instituto Nacional, a la vez que cuestionó duramente la “inacción” del Slep.

”Durante largos minutos, un largo periodo de tiempo, las cámaras demostraban que se estaban preparando las molotovs en medio del patio con total tranquilidad. El SLEP no hizo nada, debiendo haber ordenado que ingresara la policía", señaló Desbordes.

Además, según agregó “me parece muy grave. Responsabilizo también al director de Educación Pública por su inacción absoluta en estos hechos y tendrá que responder también el Ministerio”, añadió.

La acción judicial persigue responsabilidades por delitos asociados a desórdenes públicos, porte injustificado de combustible, elaboración de artefactos incendiarios y lanzamiento de bombas molotov.

Además, la querella incluye la figura de homicidio simple frustrado respecto del ataque dirigido contra un periodista radial, luego que uno de los artefactos incendiarios fuera lanzado en su dirección.

“Me parece muy grave lo que está sucediendo. El delincuente que lanzó esta molotov pudo haber quemado a un carabinero, pudo haber quemado a un transeúnte. Eligió intentar quemar a un periodista que solamente estaba realizando su labor de informar”, sostuvo el alcalde.

Finalmente, según mencionó Desbordes, “vamos a seguir persiguiendo a estos delincuentes con toda la fuerza del mundo, pese a la inacción y al retroceso que ha significado que existen los establecimientos al mando del SLEP”.