Declaran alerta ambiental para este viernes en la RM: revisa la restricción vehicular

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró para este viernes 29 de mayo el estado de alerta ambiental para la capital, debido a las adversas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago y a los actuales niveles de contaminación.

La medida preventiva, adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, busca resguardar la salud de los habitantes de la región.

Según se informó desde la delegación, “actualmente las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantienen en el rango de regular y bueno. Hoy, jueves 28 de mayo, en términos meteorológicos se observa un régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, para este viernes 29 de mayo se prevé circulación ciclónica en superficie e ingreso de dorsal en altura, con temperaturas extremas de 4º y 23ºC”.

Así, las autoridades relevaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y recordaron que las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

Restricción vehicular

Por otra parte, la restricción Vehicular rige de manera normal, de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes:

- Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 6 y 7, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.

- La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.

- Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 2, 3, 4 y 5 , en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Las motocicletas con los dígitos finales 6 y 7, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales con patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5 por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre 10.00 y 16.00 horas.

- Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 2, 3, 4 y 5, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.