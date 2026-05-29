SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Suprema restringe la confianza legítima y establece que no aplica para funcionarios públicos con antecedentes disciplinarios

    La Tercera Sala, en un fallo unánime, estableció que una investigación penal en curso o un sumario administrativo son antecedentes objetivos y suficientes para afectar la continuidad del vínculo de un empleado fiscal cuya contrata ha sido renovada más de cinco veces.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    La Tercera Sala de la Corte Suprema sigue delineando los bordes del principio de protección de la confianza legítima de funcionarios públicos.

    En una seguidilla de sentencias, la sala constitucional del máximo tribunal ya ha trazado de forma sostenida que la confianza legítima aplica para funcionarios públicos que acumulan cinco años bajo esa figura en la administración del Estado.

    El criterio jurisprudencial se configura cuando “la renovación reiterada de los nombramientos de los servidores públicos a contrata, por más de cinco años, hace surgir en ellos la legítima expectativa de continuar desempeñando sus empleos al término de cada anualidad”.

    Más allá del criterio de los cinco años, los supremos han continuado poniéndole coto a este principio, con el objetivo de no desbandar la protección a este tipo de funcionarios públicos que tienen una naturaleza distinta de los empleados fiscales de planta.

    El caso que generó este nuevo pronunciamiento se originó por el recurso de protección que ingresaron dos funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, uno, que fue contratado en 2011, y otro, en 2014.

    Los dos funcionarios, respectivamente, llevaban más de 14 y 12 años con renovaciones sucesivas sin sanciones y buenas calificaciones. Sin embargo, producto de una investigación penal en su contra y la sucesiva acusación de la Fiscalía, los dos funcionarios fueron desvinculados de la Seremi y suspendidos preventivamente de sus funciones. En paralelo a la causa penal, ambos funcionarios fueron objeto de un sumario en su contra que al momento de la desvinculación estaba en etapa indagatoria.

    Ambos funcionarios alegaron que su desvinculación vulnera el principio de la presunción de inocencia, con uno de los recurrentes sin medidas cautelares en su contra y el otro con una cautelar de baja intensidad.

    En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de protección. En un fallo dividido -con el voto favorable de la ministra Nora Bahamondes y el abogado integrante Alexis Mondaca- se estimó que “la no renovación de la contrata es una decisión de gestión administrativa, y no constituye una condena penal, ni una sanción administrativa como la destitución”.

    Por eso el voto de mayoría estimó que “la Administración no está declarando la responsabilidad penal ni administrativa de los actores, sino constatando que, debido a la formalización y la naturaleza de los hechos investigados, los funcionarios han dejado de reunir las condiciones de confianza e idoneidad requeridas para el año 2026, lo que le impide prorrogar sus contratas”.

    La ministra Juana Ríos fue la única disidente. A juicio de la magistrada ambos funcionarios son protegidos bajo el principio de confianza legítima y que “habiendo sido sólo formalizados en sede penal por los delitos funcionarios que se les imputan, y encontrándose pendiente el sumario administrativo por faltas a la probidad, la no renovación de sus contratas, fundada en los procedimientos vigentes, significa una vulneración a la presunción de inocencia que toda persona tiene asegurada en el ordenamiento jurídico chileno”.

    El nuevo criterio de la Suprema

    Cuando el recurso se elevó a la Suprema, la Tercera Sala confirmó el rechazo de la acción de protección. Fue en esa sentencia unánime en que se establecieron nuevos límites a este principio.

    “El principio de protección de la confianza legítima no ampara al funcionario cuya situación, en razón de antecedentes disciplinarios, calificatorios o derivados de alguna otra actuación administrativa relevante en el ámbito estatutario, impida estimar que cuente con una confianza real o legítima en la continuidad de su empleo. En tal caso, el funcionario no puede invocar la confianza legítima y, por tanto, la autoridad competente puede disponer, fundadamente, la terminación anticipada o la no renovación del nombramiento" se lee en la sentencia firmada con el voto favorable de la ministra Adelita Ravanales, los ministros Jean Pierre Matus y Gonzalo Ruz, el abogado integrante José Miguel Valdivia y la abogada integrante Andrea Ruiz.

    A juicio de la Suprema, la investigación penal y los cargos formulados en el sumario son antecedentes “objetivos relevantes que afectan la continuidad del vínculo funcionarial, atendido el estándar reforzado de idoneidad, responsabilidad, integridad y confianza institucional exigible a quienes desempeñan funciones públicas, no existiendo, por tanto, una confianza digna de protección respecto de los recurrentes de autos”.

    Más sobre:Corte SupremaTercera SalaFuncionarios públicosConfianza legítima

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

    Metro restablece servicio en Línea 5 tras problema en las vías que afectó a siete estaciones

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Lo más leído

    1.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    2.
    Tacos kilómetricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    Tacos kilómetricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    3.
    “La infundada acusación fue devastadora”: alumno denunciado sin pruebas a la Fiscalía por manipular fotos de compañeras demanda al Santiago College

    “La infundada acusación fue devastadora”: alumno denunciado sin pruebas a la Fiscalía por manipular fotos de compañeras demanda al Santiago College

    4.
    Exasesor parlamentario de Lavín León radicado en España recurre a la Suprema para impugnar su orden de detención

    Exasesor parlamentario de Lavín León radicado en España recurre a la Suprema para impugnar su orden de detención

    5.
    Declaran alerta ambiental para este viernes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Declaran alerta ambiental para este viernes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Suprema restringe la confianza legítima y establece que no aplica para funcionarios públicos con antecedentes disciplinarios
    Chile

    Suprema restringe la confianza legítima y establece que no aplica para funcionarios públicos con antecedentes disciplinarios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias
    Negocios

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    A tres meses del inicio de la guerra: el dólar está casi $20 por sobre el precio previo y el Ipsa sube apenas 1%

    Sigue la consolidación en la industria de fondos: Volcom inicia conversaciones para adquirir XLC Capital

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar
    Tendencias

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    El largo invicto de Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores que la UC tumbó
    El Deportivo

    El largo invicto de Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores que la UC tumbó

    Se incrementa tras vencer a Boca: el millonario pozo de premios que acumula la UC por su campaña en la Copa Libertadores

    Goleador histórico de la UC e hincha de River: la noche en que Fernando Zampedri desquició a Paredes y Boca en La Bombonera

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral
    Cultura y entretención

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania
    Mundo

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

    Estados Unidos solidariza con Rumanía tras la “imprudente incursión” y avisa que defenderá cada centímetro de la OTAN

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales