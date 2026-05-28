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    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones de Santiago confirma prisión preventiva para Eduardo Lagos Herrera

    La defensa del abogado había recurrido la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que hace 10 días había resuelto mantener dicha medida cautelar.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Arturo León
    Santiago 8 de noviembre 2025. Se realiza la segunda jornada de formalizacion contra los abogados Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco; Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el caso Muneca Bielorrusa. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para el abogado Eduardo Lagos Herrera tras el recurso presentado por su defensa contra la resolución tomada por la jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo.

    El 19 de mayo pasado, la jueza Gajardo resolvió mantener la medida cautelar más gravosa a Lagos Herrera por considerar que es “un peligro para la seguridad de la sociedad”, debiendo éste permanecer en el centro penitenciario Capitán Yáber tras ser imputado en la investigación denominada trama bielorrusa por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

    La Segunda Sala señaló que en la apelación presentada el 22 de mayo “no existen nuevos antecedentes” para modificar dicha medida cautelar.

    Entre los argumentos que presentó la defensa del abogado, encabezada por Marcelo Abujiar, se señalaba que “la prisión preventiva no puede ser utilizada como una sanción punitiva anticipada, a este respecto”, pues Lagos Herrera “ha demostrado una colaboración activa y ejemplar en la presente causa”, pues se puso a disposición del tribunal y prestó declaración judicial voluntaria, entre otros.

    Además, se señalaba que “en el aspecto humano, el arraigo es indiscutible. Es el sostén de una oficina de la que dependen 21 familias y tiene a su cargo a una madre de 90 años. Su estadía en el recinto penitenciario ha provocado una perdida a la fecha de 29 kilos”. Y cierra: “La resolución recurrida (de la jueza Gajardo) se limita a señalar que no existen antecedentes nuevos, no haciéndose cargo ni fundamentando las alegaciones de la defensa, teniendo especial consideración los nuevos antecedentes”.

    Finalmente, el tribunal de alzada confirmó la prisión preventiva para Lagos Herrera.

    Lee también:

    Más sobre:Eduardo Lagos HerreraCorte de ApelacionesTrama bielorrusaCapitán YáberBelaz Movitec

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