OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Fiscalía despacha orden de detención para pareja de exministra Vivanco y abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos

Las diligencias del OS7 de Carabineros se dan en el marco de la indagación que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Por 
María Catalina Batarce
 
Juan Manuel Ojeda
La exministra Vivanco antes de ser removida de la Corte Suprema. JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

La tarde de este martes personal del OS-7 de Carabineros concretó nuevas diligencias relacionadas con el entorno de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Esto, en el marco de la indagación que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por el presunto delito de tráfico de influencias.

La policía uniformada ejecutó cuatro órdenes de entrada y registro en los domicilios de Gonzalo Migueles, pareja de la exmagistrada, y en las casas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Lo mismo hizo con el estudio de abogados que tienen Vargas, Lagos junto al exdiputado Gabriel Silber y la hermana del exfiscal Manuel Guerra. En esa oficina estaba Silber, quien recibió a Carabineros para que ejecutara la medida intrusiva. El exparlamentario además quedó apercibido.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía y del entorno de Vargas comentan que además el Ministerio Público solicitó al tribunal órdenes de detención en contra de los tres imputados: Migueles, Vargas y Lagos. De hecho a esta hora el abogado Lagos había tomado la decisión de entregarse a Carabineros.

En medio de dichos procedimientos, a los tres imputados se les incautaron distintos dispositivos electrónicos, como celulares y computadores, además de distinto tipo de documentación requerida por la persecutora.

De acuerdo con antecedentes de la indagatoria, Migueles es indagado por eventuales gestiones vinculadas con nombramientos judiciales y de conservadores de bienes raíces, y por presuntos pagos indebidos que podrían constituir el eventual delito de lavado de activos.

Los abogados, en tanto, también son pesquisados por sus roles en designaciones judiciales. Además por lo que se ha conocido como la trama bielorrusa y que tiene que ver con una causa que llevaron los abogados del estudio de Mario Vargas cuando representaron a la empresa Belaz Movitec SpA.

Dicha empresa se trata de un consorcio internacional chileno-bielorruso conformado por las empresas chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia. Este consorcio participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

El consorcio recurrió contra Codelco, en un caso que terminó ganando y que fue tramitado por el estudio de Vargas. La acción constitucional fue vista en la misma sala que integraba y que alcanzó a presidir en varias ocasiones la exministra Vivanco.

El Ministerio Público lleva meses cercando al entorno de la exsuprema. No solo ha realizado estas incautaciones y órdenes de detención sino que hace algunas semanas atrás también allanó los conservadores de Chillán, a cargo de Yamil Najle y el de Puente Alto a cargo de Sergio Yáber. Ambos, también cercanos al grupo de Vivanco, Migueles y Vargas.

Según ha explicado Migueles, él realizaba labores remuneradas tanto para Yáber como para Najle, lo que explicaría los depósitos que habría en su cuenta corriente de parte de sociedades vinculadas a ambos conservadores. Sin embargo a juicio del OS7 de Carabineros, esos movimientos bancarios podrían constituir lavado de activos.

Más sobre:Ángela VivancoGonzalo MiguelesMario VargasEduardo LagosFiscalíaCarabineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

La guerra entre las derechas en la recta final de la carrera presidencial

Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

Ocho preguntas y respuestas para entender el proceso de reconversión de Punta Peuco y la resistencia que genera

Los problemas de la ciudad de Nueva York que deberá enfrentar el nuevo alcalde  

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Servicios

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

La guerra entre las derechas en la recta final de la carrera presidencial
Chile

La guerra entre las derechas en la recta final de la carrera presidencial

Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

Ocho preguntas y respuestas para entender el proceso de reconversión de Punta Peuco y la resistencia que genera

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo
Negocios

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Producción de cobre de Codelco aumenta a septiembre por división Hales, pero sus ganancias caen 30%

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10
Tendencias

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League
El Deportivo

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League

Liverpool vence a un Real Madrid sin respuestas y le arrebata el invicto en la Champions League

Marcelo Díaz explica el bajón de la U: “Debemos organizar mejor el torneo, no es normal estar tanto tiempo detenido”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

Los problemas de la ciudad de Nueva York que deberá enfrentar el nuevo alcalde  
Mundo

Los problemas de la ciudad de Nueva York que deberá enfrentar el nuevo alcalde  

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

La detención de la fiscal militar en Israel vuelve a exhibir los abusos contra presos palestinos

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló